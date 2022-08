Tesla 創辦人馬斯克剛於Twitter回應網民對其買曼聯「是否認真?」時稱,「不,這只是Twitter上的一個老笑話。我不買任何運動隊。(No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.)」。不過其後他亦補充,「如果是任何一支球隊,那就是曼聯。那是我小時候最喜歡的球隊。(Although, if it were any team, it would be Man U. They were my fav team as a kid.)」。