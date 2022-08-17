潤電上半年可再生能源業務淨利潤貢獻為52.8億元，按年增5.8%、火電業務虧損為20.27億元，2021年上半年淨利潤貢獻則錄8.02億元。

潤電上半年營業額按年升17.8%至504.09億元，主要由於附屬燃煤電廠不含稅平均上網電價按年上升23.9%；及附屬燃煤電廠平均售熱價按年上升19.9%。2022年上半年經營利潤為74.11億元，較2021年上半年的79.79億元減少5.68億元或7.1%，主要由於附屬燃煤電廠燃料成本大幅上升，抵消了附屬燃煤電廠不含稅平均上網電價按年上升；新投產可再生能源項目的盈利貢獻；以及人民幣對港幣匯率下降導致帳面匯兌收益的影響。

上半年附屬電廠售電量為8641.35萬兆瓦時，按年增0.4%，其中風電場和光伏電站的售電量分別較2021年上半年增加12.8%和27.5%，附屬火電廠售電量下降3.1%。上半年燃料成本由2021年上半年224.68億元增加37%，至2022年上半年307.88億元，主要由於標煤單價按年上升39.7%，但增幅因附屬燃煤電廠售電量按年下降3.3%所部分抵消。

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