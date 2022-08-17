內房合景泰富（1813）9月債務壓境，券商銀河聯昌昨報告指，評估合景泰富償還其9月到期的美元債券所面臨的困難越來越大，原因有三，包括資產出售進展緩慢、銷售疲軟、香港項目再融資進展緩慢。
券商銀河聯昌證券中港研究部董事總經理鄭懷武指出，合景泰富的9月到期美元債券目前交易價格約為其本金約30%水平，意味合景泰富很可能無法償還。合景泰富旗下的鴨脷洲項目將是解決其流動性問題的關鍵，若項目能獲得額外的40億港元至50億港元再融資，但在目前疲弱的市場情緒及其合資拍檔龍光（3380）亦有財務問題下，鴨脷洲項目的再融資看來進展緩慢。
鄭懷武指出，合景泰富今年首7個月的合約銷售額為310億元人民幣，按年跌52%，儘管今年餘下時間或回升，預期全年只有約570億元人民幣。對於2022年及2023年度，該行預期合景泰富銷售將基本持平，並預計合景泰富將通過削減土儲預算及放緩建設進度等，以專注管理其資產負債表。
該行基於其合約銷售額的嚴重下跌及均價下跌，將合景泰富2022至2024年度的每股盈利削減56-63%。目標價亦削約70%至2.2元，以反映每股盈利及潛在的債務違約，但基於其吸引估值，維持「買入」評級。
該行報告提到，合景泰富餘下時間將面臨百億人民幣債務，當中包括45億元境內債，以及9月份到期的9億美元債。
在7月，合景泰富公布向龍湖（0960）出售本港另一項目、啟德住宅項目「尚‧珒溋」50%股權連股東貸款，現金代價13億元。
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