歐亞股市向上，美期則因憂慮聯儲局加息行動而下跌。恒指今早高開165點，早段曾跌最多29點，午後升幅一度擴大至升239點，全日高低波幅269點。
恒指收市升91點或0.46%，報19922點，大市成交金額841億元，較上日減少14.69%；國指升27點或0.41%，報6755點。恒生科技指數收報4238點，升0.42%。
藍籌股成交金額379.58億元，佔大市成交45.13%；科指成份股成交金額216.32億元，佔大市成交25.72%；國指成份股成交金額327.37億元，佔大市成交38.92%。
美團（3690）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。友邦（1299）、港交所（0388）、平保（2318）拖累大市。
藍籌41隻升，24隻下跌，4隻無升跌。創科實業（0669）升10.14%，收報105.4元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌4.27%，收報15.24元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股14隻升，15隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）收報170元，升3.34%；跌幅最大的是商湯（0020）收報2.16元，跌1.82%。
恒指10天線(20008.79點)得而復失。科指續低於10天線(4304.67點)。
北水南下合計淨流出24.05億元，較上日增加22.88%，連續第2日流出，累計流出43.62億元。南水北上合計淨流入68.72億元人民幣，較上日增加692.17%，連續第5日流入，累計流入260億元。
券商︰鴨脷洲項目拍檔亦財困，合景泰富（1813）償債難度增。收報1.55元，升1.97%。
百度（9888）推虛擬博主，為逾6億用戶提供24小時聊天互動。收報132.8元，跌0.97%。
明翹滙入帳，佳明（1271）首季核心多賺41.6倍至13.8億。見52周低6.45元，收報6.64元，跌3.77%。
潤電（0836）半年少賺22.5%，中期息減16%派0.21元。收報15.22元，升5.69%。
中海外宏洋（0081）半年少賺9.3%，中期息0.06元。收報3.68元，升3.08%。
潤啤（0291）半年少賺11%，派息0.234元。收報56元，升3.9%。
港交所（0388）中期少賺27%，平均成交額跌27%，第二季少賺22%。收報341.2元，跌1.56%。
名創優品（9896）派特別息。收報11.92元，升2.94%。
華置（0127）中期轉賺8.7億，不派息。收報2.26元，升0.44%。
思捷環球（0330）旗下ESPRIT「重返」銅鑼灣，羅素街開2個月限定店。收報1.64元，無升跌。
多間公司公布業績，績前表現如下，騰訊（0700）收報303.2元，升0.07%。藥明生物（2269）收報69.75元，跌0.36%。雅生活服務（3319）收報8.35元，跌2.11%。美麗華酒店（0071）收報13.34元，無升跌。新秀麗（1910）收報17.84元，跌0.67%。
華融（2799）發盈警，預告中期虧損189億人民幣。收報0.295元，跌14.49%。
金邦達寶嘉（3315）中期盈利升9.7%，惟不派中期息。收報1.6元，升0.63%。
中國鵬飛（3348）半年多賺12%，不派中期息。收報1.02元，無升跌。
中電信（0728）：天翼雲尚在發展階段未計劃分拆上市，委任總裁兼首席運營官。收報2.89元，升1.05%。
太和控股（0718）發盈警，上半年虧損至少擴大至3億元。收報0.075元，無升跌。
國泰（0293）7月客運力按月升24％， 日均載客逾7000人次。收報8.79元，升0.34%。
中國電信（0728）半年多賺3.1%，首次派中期息0.12元。收報2.89元，升1.05%。
萬洲（0288）中期生物公允價值調整前盈利增30%，息0.05元。收報5.51元，升1.47%。
破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見17.94元，收報16.86元，跌4.2%；康耐特光學（2276）創上市新高，見6.35元，收報6.18元，升2.15%；中國石墨（2237）創上市新高，見1.49元，收報1.33元，升47.78%；MOG（1942）創上市新高，見2.1元，收報2.06元，升7.29%；信和置業（0083）創52周高，見12.36元，收報12.22元，升2.52%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.55元，收報0.55元，升1.85%；長飛光纖光纜（6869）創52周高，見16.48元，收報16.2元，升10.5%；中遠海能（1138）創52周高，見6.3元，收報6.2元，升0.49%；廈門港務（3378）創52周高，見2.24元，收報2.23元，升1.83%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.17元，升5.41%；TCL電子（1070）創52周高，見5.06元，收報4.91元，升17.75%。
20隻股份創上市新低，其中十隻包括，成實外教育（1565）低見0.149元，收報0.15元，跌5.06%；康寧傑瑞製藥（9966）低見5.94元，收報6.03元，跌1.63%；維亞生物（1873）低見1.9元，收報1.92元，跌5.88%；雲頂新耀（1952）低見13.08元，收報13.18元，跌3.37%；聖諾醫藥（2257）低見57.5元，收報61元，升1.08%；維太創科（6133）低見0.181元，收報0.199元，跌5.69%；信陽毛尖（0362）低見0.02元，收報0.022元，跌4.35%；稻草熊（2125）低見1.74元，收報1.79元，跌1.1%；百盛商業（3368）低見0.123元，收報0.125元，跌3.1%；高鑫零售（6808）低見2.07元，收報2.07元，跌1.9%。
26隻股份創52周低，其中十隻包括，康達環保（6136）低見0.63元，收報0.63元，無升跌；美瑞健康國際（2327）低見0.26元，收報0.265元，跌1.85%；普華和順（1358）低見0.73元，收報0.78元，跌1.27%；現代牙科（3600）低見2.28元，收報2.29元，跌2.55%；亞信科技（1675）低見10.38元，收報11.14元，升1.46%；越秀房託（0405）低見2.5元，收報2.52元，升0.4%；恒隆地產（0101）低見13元，收報13.32元，升0.3%；加達控股（1620）低見0.123元，收報0.123元，跌5.38%；佳明集團（1271）低見6.45元，收報6.64元，跌3.77%；美聯集團（1200）低見0.68元，收報0.7元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，中國石墨（2237）創上市新高，見1.49元，收報1.33元，升47.78%；TCL電子（1070）創52周高，見5.06元，收報4.91元，升17.75%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.129元，升14.16%；中原銀行（1216）收報0.82元，升13.89%；易還財務（8079）收報0.244元，升13.49%；長飛光纖光纜（6869）創52周高，見16.48元，收報16.2元，升10.5%；創科實業（0669）收報105.4元，升10.14%；中國電力（2380）收報4.5元，升8.17%；中國高速傳動（0658）收報4.85元，升7.78%；中國互聯網投資（0810）收報4.11元，升7.59%；優品360（2360）收報1.85元，升7.56%。
下跌異動股，包括，利寶閣（1869）收報0.3元，跌23.08%；興科蓉醫藥（6833）收報0.4元，跌21.57%；世紀睿科（1450）收報2.65元，跌16.93%；華融（2799）收報0.295元，跌14.49%；寶寶樹集團（1761）收報0.35元，跌12.5%；億達中國（3639）創上市新低，見0.12元，收報0.12元，跌11.11%；四環醫藥（0460）收報0.99元，跌10%；和譽（2256）收報3.61元，跌9.75%；名仕快相（8483）收報0.068元，跌9.33%；謝瑞麟（0417）收報0.96元，跌8.57%；易緯集團（3893）見52周低0.043元，收報0.043元，跌8.51%。
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