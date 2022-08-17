moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指收市升91點 成交減少14% 10天線得而失 港交所跌1.56%

歐亞股市向上，美期則因憂慮聯儲局加息行動而下跌。恒指今早高開165點，早段曾跌最多29點，午後升幅一度擴大至升239點，全日高低波幅269點。

恒指收市升91點或0.46%，報19922點，大市成交金額841億元，較上日減少14.69%；國指升27點或0.41%，報6755點。恒生科技指數收報4238點，升0.42%。

藍籌股成交金額379.58億元，佔大市成交45.13%；科指成份股成交金額216.32億元，佔大市成交25.72%；國指成份股成交金額327.37億元，佔大市成交38.92%。

美團（3690）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。友邦（1299）、港交所（0388）、平保（2318）拖累大市。

藍籌41隻升，24隻下跌，4隻無升跌。創科實業（0669）升10.14%，收報105.4元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌4.27%，收報15.24元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，15隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）收報170元，升3.34%；跌幅最大的是商湯（0020）收報2.16元，跌1.82%。

恒指10天線(20008.79點)得而復失。科指續低於10天線(4304.67點)。

北水南下合計淨流出24.05億元，較上日增加22.88%，連續第2日流出，累計流出43.62億元。南水北上合計淨流入68.72億元人民幣，較上日增加692.17%，連續第5日流入，累計流入260億元。

午後消息股表現

券商︰鴨脷洲項目拍檔亦財困，合景泰富（1813）償債難度增。收報1.55元，升1.97%。

百度（9888）推虛擬博主，為逾6億用戶提供24小時聊天互動。收報132.8元，跌0.97%。

明翹滙入帳，佳明（1271）首季核心多賺41.6倍至13.8億。見52周低6.45元，收報6.64元，跌3.77%。

潤電（0836）半年少賺22.5%，中期息減16%派0.21元。收報15.22元，升5.69%。

中海外宏洋（0081）半年少賺9.3%，中期息0.06元。收報3.68元，升3.08%。

潤啤（0291）半年少賺11%，派息0.234元。收報56元，升3.9%。

港交所（0388）中期少賺27%，平均成交額跌27%，第二季少賺22%。收報341.2元，跌1.56%。

名創優品（9896）派特別息。收報11.92元，升2.94%。

華置（0127）中期轉賺8.7億，不派息。收報2.26元，升0.44%。

思捷環球（0330）旗下ESPRIT「重返」銅鑼灣，羅素街開2個月限定店。收報1.64元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，騰訊（0700）收報303.2元，升0.07%。藥明生物（2269）收報69.75元，跌0.36%。雅生活服務（3319）收報8.35元，跌2.11%。美麗華酒店（0071）收報13.34元，無升跌。新秀麗（1910）收報17.84元，跌0.67%。

華融（2799）發盈警，預告中期虧損189億人民幣。收報0.295元，跌14.49%。

金邦達寶嘉（3315）中期盈利升9.7%，惟不派中期息。收報1.6元，升0.63%。

中國鵬飛（3348）半年多賺12%，不派中期息。收報1.02元，無升跌。

中電信（0728）：天翼雲尚在發展階段未計劃分拆上市，委任總裁兼首席運營官。收報2.89元，升1.05%。

太和控股（0718）發盈警，上半年虧損至少擴大至3億元。收報0.075元，無升跌。

國泰（0293）7月客運力按月升24％， 日均載客逾7000人次。收報8.79元，升0.34%。

中國電信（0728）半年多賺3.1%，首次派中期息0.12元。收報2.89元，升1.05%。

萬洲（0288）中期生物公允價值調整前盈利增30%，息0.05元。收報5.51元，升1.47%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見17.94元，收報16.86元，跌4.2%；康耐特光學（2276）創上市新高，見6.35元，收報6.18元，升2.15%；中國石墨（2237）創上市新高，見1.49元，收報1.33元，升47.78%；MOG（1942）創上市新高，見2.1元，收報2.06元，升7.29%；信和置業（0083）創52周高，見12.36元，收報12.22元，升2.52%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.55元，收報0.55元，升1.85%；長飛光纖光纜（6869）創52周高，見16.48元，收報16.2元，升10.5%；中遠海能（1138）創52周高，見6.3元，收報6.2元，升0.49%；廈門港務（3378）創52周高，見2.24元，收報2.23元，升1.83%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.17元，升5.41%；TCL電子（1070）創52周高，見5.06元，收報4.91元，升17.75%。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，成實外教育（1565）低見0.149元，收報0.15元，跌5.06%；康寧傑瑞製藥（9966）低見5.94元，收報6.03元，跌1.63%；維亞生物（1873）低見1.9元，收報1.92元，跌5.88%；雲頂新耀（1952）低見13.08元，收報13.18元，跌3.37%；聖諾醫藥（2257）低見57.5元，收報61元，升1.08%；維太創科（6133）低見0.181元，收報0.199元，跌5.69%；信陽毛尖（0362）低見0.02元，收報0.022元，跌4.35%；稻草熊（2125）低見1.74元，收報1.79元，跌1.1%；百盛商業（3368）低見0.123元，收報0.125元，跌3.1%；高鑫零售（6808）低見2.07元，收報2.07元，跌1.9%。

26隻股份創52周低，其中十隻包括，康達環保（6136）低見0.63元，收報0.63元，無升跌；美瑞健康國際（2327）低見0.26元，收報0.265元，跌1.85%；普華和順（1358）低見0.73元，收報0.78元，跌1.27%；現代牙科（3600）低見2.28元，收報2.29元，跌2.55%；亞信科技（1675）低見10.38元，收報11.14元，升1.46%；越秀房託（0405）低見2.5元，收報2.52元，升0.4%；恒隆地產（0101）低見13元，收報13.32元，升0.3%；加達控股（1620）低見0.123元，收報0.123元，跌5.38%；佳明集團（1271）低見6.45元，收報6.64元，跌3.77%；美聯集團（1200）低見0.68元，收報0.7元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中國石墨（2237）創上市新高，見1.49元，收報1.33元，升47.78%；TCL電子（1070）創52周高，見5.06元，收報4.91元，升17.75%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.129元，升14.16%；中原銀行（1216）收報0.82元，升13.89%；易還財務（8079）收報0.244元，升13.49%；長飛光纖光纜（6869）創52周高，見16.48元，收報16.2元，升10.5%；創科實業（0669）收報105.4元，升10.14%；中國電力（2380）收報4.5元，升8.17%；中國高速傳動（0658）收報4.85元，升7.78%；中國互聯網投資（0810）收報4.11元，升7.59%；優品360（2360）收報1.85元，升7.56%。

下跌異動股，包括，利寶閣（1869）收報0.3元，跌23.08%；興科蓉醫藥（6833）收報0.4元，跌21.57%；世紀睿科（1450）收報2.65元，跌16.93%；華融（2799）收報0.295元，跌14.49%；寶寶樹集團（1761）收報0.35元，跌12.5%；億達中國（3639）創上市新低，見0.12元，收報0.12元，跌11.11%；四環醫藥（0460）收報0.99元，跌10%；和譽（2256）收報3.61元，跌9.75%；名仕快相（8483）收報0.068元，跌9.33%；謝瑞麟（0417）收報0.96元，跌8.57%；易緯集團（3893）見52周低0.043元，收報0.043元，跌8.51%。

 

其他報道

WeChat Pay HK接入戶戶送 推印花換現金券優惠

券商︰鴨脷洲項目拍檔亦財困 合景泰富償債難度增

滬深三大指數全日高收 成交破萬億

百度推虛擬博主 為逾6億用戶提供24小時聊天互動

【有片：選股王】鄭煤機正於10至11元整固 可低位吸納

本地外賣平台「拎得」宣布停運

明翹滙入帳 佳明首季核心多賺41.6倍至13.8億

潤電半年少賺22.5% 中期息減16%派0.21元

馬斯克：買曼聯只是一個笑話

中海外宏洋半年少賺9.3%  中期息0.06元 

潤啤半年少賺11% 派息0.234元

港交所中期少賺27% 平均成交額跌27% 第二季少賺22%

名創優品派特別息

華置中期轉賺8.7億 不派息

ESPRIT「重返」銅鑼灣 羅素街開2個月限定店

恒指半日升167點 續低於20000關 科指升0.97%