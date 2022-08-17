期內，按三大業務劃分，增值服務業務收入跌0.45%，跌至717億元，差過預期的724.5億元；網絡廣告收入按年跌18.37%，跌至186億元，好過預期的170.1億元；金融科技及企業服務收入增0.75%，至422.08億元。

增值服務業務中，國際市場遊戲收入下降1%至107億元，《PUBG Mobile》及《荒野亂鬥》收入下滑，《VALORANT》表現強勁及新推出的《夜族崛起》作出了增量收入貢獻。本土市場遊戲收入下降1%至318億元，《王者榮耀》、《天涯明月刀手遊》及《英雄聯盟》收入下滑，而《英雄聯盟手游》、《重返帝國》及《金鏟鏟之戰》等最近推出的遊戲收入增加。社交網絡收入增長1%至292億元，反映視頻號直播服務及數字內容訂購服務的收入增長，而音樂直播及遊戲直播的收入減少。收入成本同比增長4%至354億元。

增值服務業務中，手機遊戲增值服務收入總額按年跌2%至400億元，而個人電腦客戶端遊戲的收入增長5%至116億元，高過預期的111.3億元。

網絡廣告業務跌18%，反映互聯網服務、教育及金融領域需求明顯疲軟。當中，社交及其他廣告收入下降17%至161億元，乃由於廣告需求疲軟、廣告競投量低迷，使得eCPM下滑。媒體廣告收入下降25%至25億元，乃由於騰訊視頻及騰訊新聞的廣告收入下滑所致。

金融科技及企業服務業務增1%，增速較上季放緩，乃由於在四月及五月新一輪新冠疫情短暫抑制了商業支付活動。

騰訊指，未來將聚焦於提升業務效率並增加新的收入來源，包括於廣受歡迎的視頻號中推出信息流廣告，同時持續通過研發推動創新。

騰訊亦提到，本土遊戲行業正面臨過渡性的挑戰，包括大型遊戲發佈數量下降、用戶消費減少以及未成年人保護措施。期內，《王者榮耀》與《和平精英》各自的成人用戶總使用時長按年均增長。

另外亦公布，委任張秀蘭教授為獨立非執行董事兼企業管治委員會成員。張秀蘭現於加利福尼亞大學舊金山分校擔任顧問。

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