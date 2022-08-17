他透露，8月派發消費券後，第一位最多用戶搜尋的品牌是Chanel、第二至三位分別是Lego及S.H.Figuarts。

集團兩年前推出商用版「CarouBiz」服務，黃俊仁表示，平台現時仍以C2C的交易為主，不過過去兩年商戶增幅達三位數字，表現勝預期。他又指，數據顯示現時每五個港人只有一個曾使用Carousell，相信C2C交易及用戶量仍有增長空間。

至於業務發展方向，黃俊仁形容平台的初心是由用戶及商戶出發，希望減少摩擦（friction-less），在信任與安全、物流及支付三個方向著手，例如7月已與Zeek合作推出配送服務，下半年會繼續探索支付方面的發展。

近日不少人士在Carousell出售演唱會「黃牛飛」，黃俊仁強調，平台會跟隨香港法例處理，包括定價不可高於官方售價等，同時通過人手及科技監察，收到用戶報告亦會跟進。

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