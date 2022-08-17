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巨騰國際半年多賺2倍 不派中期息

電腦機殼製造商巨騰國際（3336）公布截至6月底上半年業績，期內收入約為47.36億元，按年下跌約9.3%。股東應佔溢利升213.8%至1.15億，繼續不派中期息。

集團表示，隨著各國疫情逐漸趨緩，遙距工作和線上學習帶動的個人電腦銷售熱潮逐漸褪去，導致期內收入下跌。不過，微軟新一代作業系統Windows 11於去年上市，引發企業商用筆記本型電腦新一波的換機潮，連帶集團於期內金屬機殼產品的比重增加，但企業需求能否抵銷教育市場對Chromebook需求的下滑仍然有待觀察。

集團提到，由於期內美匯強勢、人民幣兌美元匯率持續貶值，而本集團持有美元計價資產，令集團匯兌收益顯著增加，帶動股東應佔溢利上升。期內匯兌收益錄得2.25億元盈利，去年則錄得7300萬元虧損。

巨騰國際（3336）今日收報1.42元，跌4.05%。

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