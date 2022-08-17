對於最近多間中國國企擬撤銷在美國上市的預託證券，歐冠昇認為，香港市場幫助中國與世界市場聯繫，供在任何地方上市的公司作為另一選擇，料將來續有公司到港上市，甚至作主要上市。

他們亦已有機制，容許需要資金支持發展，但又未獲收入及盈利如人工智能、航太行業等新興科技公司上市。上市主管陳翊庭補充，港交所已為有意過來作主要上市的公司定立友善機制，只需符合合規要求便能落實計劃。她料過來香港作主要上市的個案陸續有來，惟難言下半年落實的個案數目。

在現貨市場成交萎縮14%同時，他指，港交所的主要業務收入仍有4%增長，這反映出，他們擴展交易所買賣基金（ETF）市場、數據服務、人民幣、掉期及衍生工具產品方面，非依賴單一產品及分散業務的策略產生效用。隨著推出ETF通、互換通及優化滬深港通的交易日曆，他冀市場更活躍及改進深度。ETF通開通，更在83款內地ETF產品支持下，已為市場帶來逾2億元北向成交。

自港交所宣布擬推出互換通，他指，已獲很多參與者表示興趣，若準備就緒，料在明年首季推出。至於SPAC市場，他指，暫時上市數目只有3間，並有7至8間公司排隊上市，但是他強調：「個人認為是世界上其中一個最好的SPAC機制」。儘管現貨市場環境困難，現時亦難以評估下半年的表現，但是他對未來5至10年的發展繼續抱樂觀態度，並看重長遠發展。

至於外部投資管理組合錄得虧損，歐冠昇稱，整個組合金額約80億元，隨著他們將投資分散，料將來能夠在波動的市況捕捉到更多機會。財務總監劉碧茵補充，當息口上升時，料該組合會取得吸引的回報，將來他們亦會相應檢討及調整組合。

該所旗下的倫敦金屬交易所（LME）鎳市場一度於今年初因應市場異常情況而停市，歐冠昇表示，在鎳市恢復交易後，短期內市場難免交投受影響，並曾經所有萎縮，但是正恢復過來。

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