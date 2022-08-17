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華誼騰訊娛樂料中期虧損擴大至1.4億

華誼騰訊娛樂（0419）公布，預期截至6月底止六個月，將錄得虧損約1.4億元，去年同期虧損900萬元。

公司表示，期內虧損增加主要是由於來自新收購或開發的互聯網健康相關業務「醫智諾」及「獴哥健康」之分部虧損逾6500萬元， 當中包括以股份為基礎之薪酬開支約1500萬元；以及娛樂媒體業務期內分部業績盈轉虧，將錄得分部虧損約4800萬元，去年同期分部盈利約912萬元，主要是由於上映的電影作品票房收入未達預期所致。

公司預期，今年六個月收入將達約6.73億元，較去年同期收入約1.83億元，增長約2.7倍。期內，「醫智諾」平台已經完成銷售收入相當於2.29億元，佔集團收入約34%，去年同期未錄得收入。「獴哥健康」已實現銷售收入相當於3.46億元，佔集團收入約51%，去年同期未錄得收入。

華誼騰訊娛樂今日收報0.212元，升1.44%。

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