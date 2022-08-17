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晶苑國際上半年多賺18.8% 中期息5港仙

晶苑國際（2232）公布，今年上半年多賺18.8%至7600萬美元，每股盈利2.64美仙，擬派中期息5港仙，按年增加25%。受惠於消費市場的復蘇帶動客戶強勁的訂單需求，集團期內收入為12.42億美元，按年增加17.8%，毛利率按年微跌0.1個百分點至18.5%。

各個分部當中，運動服及戶外服上半年收益為2.79億美元，按年大增38.1%，佔總收入比例亦提升至22.5%；休閒服收入為3.45億美元，按年下跌3.9%；牛仔服收入就按年升21.3%至3.07億美元。

集團指出，隨著各國放寬疫情相關的出行限制，上半年消費者對服裝需求有所增加，已超越疫情前的水平，品牌客戶的訂單量強勁，當中運動服及運動休閒產品更獲持續支持。供應鏈方面，國際石油價格與棉花價格於第一季度急升，雖然第二季有所回落，但仍維持在相對之前兩年於疫情期間較高的水平。同時全球貨櫃運價指數仍維持在遠高於疫情前的水平，令全球服裝品牌的供應鏈成本增加。

展望前景，集團的運動服客戶需求將保持強勁增長，繼續審慎投資於越南、柬埔寨及孟加拉等產地，預計全年的資本投資將高於去年。

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