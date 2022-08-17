集團上半年銷售淨額按年升58.9%至12.7億美元，經營溢利亦由虧轉盈至1.6億美元。以品牌計，新秀麗上半年銷售淨額按年增長74.2%至6.2億美元，佔總銷售淨額48.8%；Tumi按年升46.3%至2.84億美元；American Tourister升幅最強勁，按年升82.5%至2.35億美元。

集團上半年毛利率為55.7%，按年提高4.9個百分點，上升原因為銷售淨額增加；去年下半年及今年上半年上調產品價格，以緩和產品、貨運及關稅成本的升幅；以及促銷折扣降低。

集團指出，今年夏季起旅遊業強勢反彈，尤其是北美洲及歐洲，突顯旅遊活動對消費者的持久吸引力，並且隨着亞洲國家日益放寬限制，期待旅遊業於全球繼續擴張，推動集團的業務持續復蘇。此外，北美洲、歐洲、拉丁美洲及中國以外的亞洲地區第二季銷售淨額的利好趨勢延續至7月，內地銷售淨額自4月以來亦逐漸恢復。

集團又稱，未來將專注於通過減少折扣及促銷活動，加價以抵銷產品成本、關稅及運費上升的影響，又會與供應商緊密合作，管控成本壓力，從而提高及維持毛利率。

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