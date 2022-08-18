個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.48%，折合報313.75元；阿里巴巴（9988）跌2.61%，折合報87.99元；美團（3690）升1.34%，折合報172.28元；匯控（0005）跌0.25%，折合報51.82元；建行（0939）跌0.5%，折合報4.89元。

道期現跌0.1%；標期現跌0.18%；納期現跌0.29%。日股現跌1.1%，韓股現跌0.93%，澳股現跌0.53%。

VIX指數隔晚升1.06%或0.21點，報19.9點。美2年期10年期債息倒掛，現為39.848基點。

紐油現跌0.53%或0.46美元，報87.64美元；布油現跌0.46%或0.44美元，報93.21美元；金價現升0.19%或3.42美元，報1765.19美元；LME 銅期貨隔晚跌0.68%或54.5美元，報7924.5美元。美國10年期債息現跌0.44%或0.0128厘，報2.884厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，銀河娛樂（0027）、吉利（0175）、東亞（0023）、中銀航空租賃（2588）、雲音樂（9899）、佐丹奴（0709）、網易（9999）、平安好醫生（1833）、順豐房託（2191）、SOHO中國（0410）、載通（0062）、葉氏化工（0408）。

碧桂園（2007）發盈警，中期純利跌最多98%，核心純利跌最多70%。

雅生活服務（3319）中期少賺7.4%。

藥明生物（2269）中期多賺37.6%。

騰訊（0700）第二季純利跌56%，收入首次下滑，均遜預期，手遊收入跌2%。騰訊上季削近5500員工，管理層：成本仍有向下空間。騰訊：未來研更多方式股東獲利。

金貓銀貓（1815）料上半年轉蝕最多1500萬元人幣。

旅遊業反彈，新秀麗（1910）扭虧為盈賺5630萬美元 。

碧生源（0926）上半年盈轉虧，蝕660萬，不派中期息。

巨騰國際（3336）半年多賺2倍，不派中期息。

晶苑國際（2232）上半年多賺18.8%，中期息5港仙。

金融壹賬通（6638）中期收入升兩成，虧損收窄至5.62億人幣。

華誼騰訊娛樂（0419）料中期虧損擴大至1.4億。

港資本市場放緩，海通國際（0665）料上半年轉蝕最多17億元。

耐世特（1316）中期轉虧，蝕近1114萬美元。

港交所（0388）歐冠昇：料更多公司來港作主要上市。

5億匯兌虧損拖累， 路勁（1098）上半年盈利減逾7成， 。

國泰（0293）推全新會員計劃。

兗煤澳大利亞（3668）中期扭虧，賺近95億，息2.88元。

潤啤（0291）：7、8月天氣有利啤酒銷售，下半年無全面加價計劃。

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