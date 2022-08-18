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恒指今早高開69點 科指升0.26% 騰訊升4.22%

恒指今早高開69點或0.35%，報19991點，大市成交金額25億元；國指今早高開29點或0.44%，報6784點。恒生科技指數開市報4249點，升0.26%。

藍籌股成交金額22.68億元，佔大市成交90.72%；科指成份股成交金額13.21億元，佔大市成交52.84%；國指成份股成交金額19.53億元，佔大市成交78.12%。

騰訊（0700）、美團（3690）、友邦（1299）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、平保（2318）拖累大市。

藍籌31隻升，22隻下跌，16隻無升跌。潤啤（0291）升4.46%，報58.5元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌2%，報41.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，15隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是騰訊（0700）開市報316元，升4.22%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報202元，跌3.81%。

恒指重上10天線(19990.58點)。科指續低於10天線(4291.55點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，銀河娛樂（0027）開市報47.45元，升0.42%。吉利（0175）開市報17.3元，跌0.35%。東亞（0023）無成交，報10.36元。中銀航空租賃（2588）無成交，報65.95元。雲音樂（9899）開市報71.4元，升1.2%。佐丹奴（0709）無成交，報1.81元。網易（9999）開市報143.6元，跌0.49%。平安好醫生（1833）開市報20元，升0.6%。順豐房託（2191）無成交，報3.06元。SOHO中國（0410）開市報1.39元，跌0.71%。載通（0062）無成交，報10.96元。葉氏化工（0408）無成交，報4.13元。

碧桂園（2007）發盈警，中期純利跌最多98%，核心純利跌最多70%。開市報2.49元，跌1.19%。

雅生活服務（3319）中期少賺7.4%。開市報8.42元，升0.84%。

藥明生物（2269）中期多賺37.6%。開市報70.7元，升1.36%。

騰訊（0700）第二季純利跌56%，收入首次下滑，均遜預期，手遊收入跌2%。騰訊上季削近5500員工，管理層：成本仍有向下空間。騰訊：未來研更多方式股東獲利。開市報316元，升4.22%。

金貓銀貓（1815）料上半年轉蝕最多1500萬元人幣。無成交，報0.335元。

旅遊業反彈，新秀麗（1910）扭虧為盈賺5630萬美元 。開市報18.84元，升5.61%。

碧生源（0926）上半年盈轉虧，蝕660萬，不派中期息。開市報0.75元，無升跌。

巨騰國際（3336）半年多賺2倍，不派中期息。無成交，報1.42元。

晶苑國際（2232）上半年多賺18.8%，中期息5港仙。開市報2.62元，跌1.13%。

金融壹賬通（6638）中期收入升兩成，虧損收窄至5.62億人幣。無成交，報3.14元。

華誼騰訊娛樂（0419）料中期虧損擴大至1.4億。無成交，報0.212元。

港資本市場放緩，海通國際（0665）料上半年轉蝕最多17億元。見52周低0.87元，開市報0.87元，跌2.25%。

耐世特（1316）中期轉虧，蝕近1114萬美元。開市報6.3元，跌1.25%。

港交所（0388）歐冠昇：料更多公司來港作主要上市。開市報341.8元，升0.18%。

5億匯兌虧損拖累， 路勁（1098）上半年盈利減逾7成， 。無成交，報4.66元。

國泰（0293）推全新會員計劃。開市報8.8元，升0.11%。

兗煤澳大利亞（3668）中期扭虧，賺近95億，息2.88元。開市報30.6元，升0.33%。

潤啤（0291）：7、8月天氣有利啤酒銷售，下半年無全面加價計劃。開市報58.5元，升4.46%。

破頂股表現

破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見6.38元，開市報6.38元，升3.24%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.63元，開市報0.63元，升14.55%；中遠海能（1138）創52周高，見6.31元，開市報6.31元，升1.77%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，開市報1.17元，無升跌；。

破底股方面

3隻股份創52周低，包括海通國際（0665）低見0.87元，開市報0.87元，跌2.25%；易緯集團（3893）低見0.043元，開市報0.043元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，1957 & Co.（8495）創52周高，見0.63元，開市報0.63元，升14.55%；利寶閣（1869）開市報0.32元，升6.67%；佳源服務（1153）開市報0.55元，升5.77%；新秀麗（1910）開市報18.84元，升5.61%；潤啤（0291）開市報58.5元，升4.46%；騰訊（0700）開市報316元，升4.22%。

下跌異動股，包括，協鑫新能源（0451）開市報0.124元，跌6.06%；信陽毛尖（0362）開市報0.021元，跌4.55%；攜程集團（9961）開市報202元，跌3.81%；H&H國際（1112）開市報9.69元，跌3.68%；旭輝永升服務（1995）開市報4.72元，跌3.48%；再鼎醫藥（9688）開市報34.4元，跌3.37%；百濟神州（6160）開市報109.7元，跌3.26%；中海宏洋（0081）開市報3.57元，跌2.99%。

 

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