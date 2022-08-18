澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，衛生局公告，自8月18日零時起，擬登上由外國、香港特別行政區或台灣地區前來澳門特別行政區的民用交通工具的任何年齡人士，均毋須出示新冠病毒疫苗接種證明，但入境人士須遵守相關核酸陰性檢測證明和醫學觀察規定。

應變協調中心強調，不再要求由高風險地區入境人士出示新冠病毒疫苗接種證明，並非因為新冠病毒疫苗接種不再重要，而是絕大部份入境人士均已滿足接種要求，要求出示接種證明，對入境人士造成不便。

濠賭股今早開市個別發展，新濠國際發展（0200）開市報5.3元，升1.53%；美高梅中國（2282）開市報4.01元，跌0.74%；澳博（0880）開市報3.01元，跌0.66%；永利澳門（1128）開市報4.81元，無升跌；銀河娛樂（0027）開市報47.45元，升0.42%；金沙中國（1928）開市報17.46元，無升跌。

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