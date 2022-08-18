港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止11連升，跌0.14點子至1.9%。
港元現報7.8433元無升跌，曾貶值最多14點子，報7.8447元，亦曾升值最多19點子，報7.8414元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌25.55點子至1.30012%；1星期HIBOR跌12.29點子至1.65143%；2星期HIBOR跌5.79點子至1.77339%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.88點子至2.50792%；6個月期HIBOR跌0.49點子至3.12601%；12個月期HIBOR跌0.5點子至3.61196%。
美元指數現報106.62升值0.046點或0.04%。
美元1個月期LIBOR報2.377%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.477%，終止連續10日收窄，利差是2022年8月16日後最低，當日差距為-0.5025%。
對上一次終止連續10日收窄，是2022年7月29日，當日利差報-1.0317%。
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