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尚乘集團據報遭香港證監會調查 長和曾發文撇清與尚乘數科關係

尚乘集團（AMTD Idea）分拆的港產數碼金融平台尚乘數科（AMTD Digital，美：HKD）上市不足一個月，股價較招股價最多升逾300倍。《彭博》報道，尚乘集團已引起香港監管機構的注意，證監會正調查它在香港安排的交易。

報道指，香港證券監管機構對尚乘集團的調查此前未見報道，不過調查時間早於尚乘集團旗下尚乘數科在美國掛牌上市。儘管報告的截至2021年4月份一年的收入僅為2,500萬美元，但尚乘數科的市值在8月初一度升至4,000億美元以上，超過高盛集團和摩根大通等業內大行。不過該股已經從高位重挫逾90%。

據報，香港證監會在2021年2月搜查了尚乘集團的辦公室，和公司主席證監會的住所。其中一人指，調查人員正在調查尚乘集團近至11月份的承銷活動。報道指，調查的整體情況和當前狀態，目前並不清楚。

蔡志堅未有回覆，香港證監會發言人不予評論。尚乘數科未作回應。

「港產美股」尚乘數科上市不足一個月，股價升勢凌厲，外界更將該公司與長和系創辦人李嘉誠拉上關係。長和（0001）曾發稿主動與尚乘數科撇清關係，稱長和僅持有該公司最終控股公司尚乘集團不足4%股份，並表示正洽售持股。

 

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