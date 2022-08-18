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嘉里建設中期基礎溢利增18% 中期息0.4元

嘉里建設（0683）公布中期業績，股東應佔溢利27.5億元，按年
下跌27%，未計入投資物業公允價值變動之基礎溢利為27.9億元，按年上升18%，每股盈利1.89元，中期股息每股0.4元。

期內，集團錄得綜合收入46.4億元，按年減少27%。物業銷售錄得77.2億元，包括以總代價46.2億元出售兩個貨倉，以及在
香港及內地錄得之合約銷售31億元，佔今年全年銷售目標之 44%。其中香港錄得合約銷售23億元，佔香港全年銷售目標之 57%；內地則錄得8億元，佔內地全年銷售目標的27%。

租賃方面，集團物業租賃收入為25億元，與去年同期比較下降 6%。香港投資物業錄得6.19億元，內地則錄得18.8億元，兩者與去年同期比較均下跌 6%，主要由於向租戶提供一次性租金寬減所致。

 

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