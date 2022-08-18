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證監會據報調查尚乘承銷小型新股上市之交易 涉中智全球、煜盛文化

彭博社報道，上月在美國掛牌、股價曾離奇爆升逾300倍的尚乘數科（AMTD Digital）（美：HKD）的最終控股公司尚乘集團及其主席蔡志堅去年曾遭香港證監會搜查。知情人士稱，證監會其中一個調查焦點為尚乘集團承銷小型新股上市的交易，包括承銷中智全球 （6819） 及煜盛文化 （1859） 的安排。

據報道，中智全球去年有兩高層違規將公司上市所得的90%經尚乘集團用作買入海外本票，而遭港交所處分。煜盛文化則在2021年年報公布，把上市所得的60%買入蔡志堅父親有份投資的瓴睿資本（L. R. Capital）的本票。 

尚乘集團主席蔡志堅是瑞銀前高層，早年因為在瑞銀工作期間涉及兩宗利益衝突事件，遭到證監會提出釘牌兩年的處分，由於蔡志堅不服有關判決提出上訴，案件目前仍然未裁決。而其中1宗利益衝突事件，正正與瓴睿資本有關。

報道又引述知情人士指，尚乘集團會為新股集資需求不足的客戶，安排特定投資者入股填補不足。而公司成功上市後就會向尚乘集團購買相等金額的投資產品，待尚乘早前安排的投資者出售手上的股份後，才能贖回那些產品。若該投資者出售股份時獲利，利潤將與該公司分享；若出現虧損，該公司也需賠償投資者的損失。不過，根據上市規則，承銷商不能向關連客戶分配股份。

 

 

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