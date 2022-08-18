據報道，中智全球去年有兩高層違規將公司上市所得的90%經尚乘集團用作買入海外本票，而遭港交所處分。煜盛文化則在2021年年報公布，把上市所得的60%買入蔡志堅父親有份投資的瓴睿資本（L. R. Capital）的本票。

尚乘集團主席蔡志堅是瑞銀前高層，早年因為在瑞銀工作期間涉及兩宗利益衝突事件，遭到證監會提出釘牌兩年的處分，由於蔡志堅不服有關判決提出上訴，案件目前仍然未裁決。而其中1宗利益衝突事件，正正與瓴睿資本有關。

報道又引述知情人士指，尚乘集團會為新股集資需求不足的客戶，安排特定投資者入股填補不足。而公司成功上市後就會向尚乘集團購買相等金額的投資產品，待尚乘早前安排的投資者出售手上的股份後，才能贖回那些產品。若該投資者出售股份時獲利，利潤將與該公司分享；若出現虧損，該公司也需賠償投資者的損失。不過，根據上市規則，承銷商不能向關連客戶分配股份。

其他報道

叙福樓主席黃傑龍：員工可用半日返工時間 帶3歲以下子女打針

傳曼聯班主格拉沙家族計劃出售部分股權

蘋果據報計劃9月7日發布iPhone 14蘋

傳小米汽車敲定寧德時代和比亞迪為主力電池供應商 比亞迪：不予置評

英國以降低國安風險為由 阻止一香港公司進行收購

傳禁員工上班期間講粵語 廣州壽司郎：無禁止員工以粵語與客人溝通

入境澳門今起無需出示疫苗接種證明

恒指今早高開69點 科指升0.26% 騰訊升4.22%

滬深三大指數低開 人行零投放零回籠

港股ADR升10點 夜期高水26點 美期亞股跌 銀娛吉利網易等業績

美國和台灣就雙邊貿易倡議展開磋商

碧桂園發盈警 中期純利跌最多98% 核心純利跌最多70%

李家超或月底訪粵討論港人「逆向隔離」措施

儲局或放慢加息步伐 美股創逾兩周最大跌幅後收窄 道指收市跌171點