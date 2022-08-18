集團上半年淨收益65億元，按年跌39%，當中第二季表現更大幅惡化，按細分首季淨收益41 億港元，按年下跌20%，按季下跌14%﹔第二季淨收益為 24 億港元，按年下跌 56%，按季下跌 41%。首季及次季的經調整 EBITDA 分別為5.75億元及蝕3.84億元，若撇除因淨贏率偏高所增加2,400萬港元，第二季度正常化後經調整 EBITDA 為虧損4.08億元。

集團主席呂志和指，內地多個城市在上半年大部分時間實施旅遊限制，這些跨省旅遊限制影響訪澳旅客量，並對收益及盈利構成負面影響，加上澳門發現新冠肺炎個案，澳門政府宣布在7月11日至22日暫停所有工商業運作，進一步影響旅客到訪、收益和盈利。但集團截至6月底的現金及流動投資為290億港元，淨現金為203億元，較首季的245億元再減42億元，亦較去年底的270億元減63億元。上半年核心債務大致維持於3億元，讓其能彈性調整業務，同時支持投資發展計劃。

於季內，銀娛亦優化旗下城市娛樂會的營運，停止經營利澳娛樂場以及總統娛樂場。所有與博彩工作相關的員工已獲調配到銀娛旗下其他物業。

賭牌續期方面，銀娛指，已成功申請並已獲批准延長澳門娛樂場幸運博彩經營批給期限至今年年底，並已為競投其中一個澳門娛樂場幸運博彩經營批給作好最充份準備，期待競投過程在年底前完成。

其他報道

恒指半日跌124點 碧桂園跌5.1% 潤啤升3.7% 騰訊升3.1%

匯豐H按封頂上調0.25厘至P-2.25厘 推首年定息按揭計劃

尚乘集團據報遭香港證監會調查 長和曾發文撇清與尚乘數科關係

滬深三大指數半日低收 深證成指跌0.64%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止11連升

叙福樓主席黃傑龍：員工可用半日返工時間 帶3歲以下子女打針

傳曼聯班主格拉沙家族計劃出售部分股權

蘋果據報計劃9月7日發布iPhone 14蘋

傳小米汽車敲定寧德時代和比亞迪為主力電池供應商 比亞迪：不予置評

英國以降低國安風險為由 阻止一香港公司進行收購

傳禁員工上班期間講粵語 廣州壽司郎：無禁止員工以粵語與客人溝通

入境澳門今起無需出示疫苗接種證明