濠賭股銀娛（0027）公布，上半年蝕8.5億元，2021年上半年則賺9.47億元，上半年經調整 EBITDA 為1.91億元，按年跌90%，每股基本虧損為0.195元﹔值得留意的是，銀娛首季經調整 EBITDA 為5.75億元，次季已轉蝕3.84億元。集團指由於持續受到新冠肺炎疫情影響，決定不派發中期息。銀娛又在業績內承認，承認未來新冠肺炎疫情的反覆將可能會影響公司日後的財務表現。
集團上半年淨收益65億元，按年跌39%，當中第二季表現更大幅惡化，按細分首季淨收益41 億港元，按年下跌20%，按季下跌14%﹔第二季淨收益為 24 億港元，按年下跌 56%，按季下跌 41%。首季及次季的經調整 EBITDA 分別為5.75億元及蝕3.84億元，若撇除因淨贏率偏高所增加2,400萬港元，第二季度正常化後經調整 EBITDA 為虧損4.08億元。
集團主席呂志和指，內地多個城市在上半年大部分時間實施旅遊限制，這些跨省旅遊限制影響訪澳旅客量，並對收益及盈利構成負面影響，加上澳門發現新冠肺炎個案，澳門政府宣布在7月11日至22日暫停所有工商業運作，進一步影響旅客到訪、收益和盈利。但集團截至6月底的現金及流動投資為290億港元，淨現金為203億元，較首季的245億元再減42億元，亦較去年底的270億元減63億元。上半年核心債務大致維持於3億元，讓其能彈性調整業務，同時支持投資發展計劃。
於季內，銀娛亦優化旗下城市娛樂會的營運，停止經營利澳娛樂場以及總統娛樂場。所有與博彩工作相關的員工已獲調配到銀娛旗下其他物業。
賭牌續期方面，銀娛指，已成功申請並已獲批准延長澳門娛樂場幸運博彩經營批給期限至今年年底，並已為競投其中一個澳門娛樂場幸運博彩經營批給作好最充份準備，期待競投過程在年底前完成。
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