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東亞中期少賺43.8% 息0.16元 擬斥5億元回購 內房撥備增 東亞中國盈利大跌

東亞（0023）公布，中期少賺43.8%至14.99億元，主要是香港及內地業務的減值損失大幅增加所致，派中期息0.16元。東亞指，內地房地產行業持續受困，導致若干規模較大的客戶被降級，該行已為相關風險作出合適的撥備，減值損失因此而增加9.49億元至12.07億元。東亞指，由於貸款減值撥備上升，東亞中國錄得淨利潤200萬元，按年大幅下跌。分部報告顯示，內地業務轉蝕，由去年同期除稅前溢利4.29億元，轉為稅前虧損1500萬元。另外，擬回購股份，金額不超過5億元。

期內，淨利息收入增5.55%至58.3億元，淨息差由1.38%擴闊至1.42%。

非利息收入則跌20.8至22.88億元，當中，服務費及佣金收入淨額跌6.49%至14.4億元；交易溢利淨額跌21.3%至4.41億元；保險業務淨溢利跌57.6%至1.57億元，主要是由於2021年9月出售東亞人壽保險有限公司所致；通過損益以反映公平價值金融工具的淨表現亦跌80.3%至3400萬元。

未扣除減值損失之經營溢利跌1.4%至37.12億元，扣除減值損失21.36億元(按年增2.67倍，去年同期為5.81億元)，已扣除減值損失後之經營溢利為15.76億元，按年減少50.5%。

減值損失增加，減值貸款比率由2021年12月底的1.09%，上升至2022年6月底的1.58%。香港業務的減值貸款比率由1.09%上升至1.76%，而內地業務的減值貸款比率則由1.54%上升至2.12%。

應佔聯營公司及合資企業溢利減虧損為1.9億，按年增47.2%。

截至6月底與去年底比較，普通股權一級資本比率由17%跌至15.7%，一級資本比率由19.8%降至17.7%，總資本比率由21.6%降至20.2%；槓桿比率由10.7%降至9.6%。

平均流動性覆蓋比率連續第三季回升，於第二季升至187.5%。

於2022年6月底，貸款對存款比率為79.8%，而2021年底則為78.6%。

展望未來，第二階段消費券推出，預期本地消費將成為香港經濟復蘇的主要動力。整體增長的步伐仍取決於疫情及相關防疫措施的變化，以至跨境活動能否於今年稍後時間逐漸恢復等。認為，全球主要央行正加快收緊貸幣政策，加上地緣政治局勢升溫，將繼續為香港的外圍環境帶來不明朗因素。利率上升的壓力則難免會令金融及房地產市場的情緒受壓。

東亞認為，若跨境限制有所放寬，旅遊業料將顯著復蘇，加上香港將受益於融入粵港澳大灣區，以至金融業受惠於中概股回流的發展機遇，這些因素均有利於未來香港經濟加快復蘇。

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