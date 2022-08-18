港股今早偏軟，恒指高開見半日高位回落，收市報19,797點，跌124點或0.63%。大市半日成交額487億元。
業績股成焦點，騰訊（0700）、華潤啤酒（0291）、藥明生物（2269）、新秀麗（1910）業績後股價做好，騰訊藥明升3%，潤啤升4%，新秀麗急升逾一成。科網、汽車都有沽壓，快手（1024）、吉利（0175）跌2%、3%。內房物管、航運股受壓。
潤啤今早先升後回順，可以候回調買。公司上半年營業額按年上升約7.0%；整體啤酒銷量基本持平，次高檔及以上啤酒銷量增約10.0%，產品結構持續提升。半年純利倒退約11%，剔除搬遷補償因素的純利升近三成。隨着原材料成本上漲壓力緩和，加上氣候異常高溫持續，利好啤酒消費，潤啤的盈利有提升空間。潤啤的股價今早最多升逾6%，半日升近4%。短線60元料有阻力，回調有望於55元有良好支持。
劉思明
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