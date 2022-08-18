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羅兵咸永道：長遠美國仍是內地科企重要上市地

日前包括中石化（0386）、中石油（0857）在內的五家國企宣布擬從美國自願退市，再度掀起中企「退市潮」的關注。羅兵咸永道全球科技、媒體及通訊（TMT）行業主管合伙人周偉然表示，該舉動帶來兩大啟示，分別是由於國企掌握國家重要信息，自願退市後不再需要符合美國監管機構要求，變相有助雙方為其餘中企達成共識；或是國企對於短期內解決分歧並無太大把握，轉而希望避免強行退市所帶來的衝擊。該行中國審計業務合伙人莫斌表示，仍需密切觀察兩國磋商的發展和變化，相信長遠美國仍是內地科企重要上市地。

有分析指內地科網巨頭將緊隨其後自願退市，羅兵咸中國北部審計市場主管合伙人張翌認為，其餘中企尤其是互聯網企業未必會立刻跟隨啟動退市程序，仍取決於兩地監管機構能否達成共識。他續指，近來看到更多科企正作出相關準備工作，包括赴港二次上市、向港交所（0388）申請轉為雙重主要上市等，不過相信科企仍希望在美保持上市地位。至於掌握敏感技術如人工智能、晶片等高端科企，他指出，真正牽涉敏感技術的公司並不多，相信它們目前同樣採取觀望態度。

近來有多家中企擬以「中歐通」赴海外上市，莫斌表示，新機制為中資企業帶來更多上市地的選項，不過本港有着相近的投資人文化背景、更多可比公司作估值參考，以及背靠中國的資金流，因此認為香港仍然是TMT企業的重要選擇，歐洲不會與香港形成主要競爭關係。此外，周偉然表示，隨着當局推動經濟復蘇，包括數字化經濟發展，估計有助內地科企監管政策的放寬，下半年整體內地新股市場會保持平穩發展。他又稱，受礙於全球經濟的不確定性，相信下半年內地科企亦不例外，會出現調整人才聘請策略、成本控制及公司發展路向的趨勢。