moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

中遠海運國際半年多賺4% 中期息0.11元

中遠海運國際（0517）公布，上半年純利升4%至1.66億元，每股基本及攤薄盈利上升4%至0.108元，集團指若干業務分部受新冠疫情影響令毛利下跌，但銷售費用減少及匯兌收益淨額增加抵銷了該負面影響。集團宣派中期息每股0.11元，按年升1成。

集團中期收入按年跌19%至18.04億元，主要由於塗料、船舶貿易代理及一般貿易的分部收入下跌﹔核心業務航運服務業的收入15.16億元，按年跌10%，佔集團收入84%﹔一般貿易的分部收入為2.88億元，按年跌47%，佔集團收入的16%。

集團上半年毛利按年下跌14%至3.16億元，但毛利率按年升2個百分點至18%，主要由於一般貿易分部毛利率大幅上升。截至今年6月底，集團擁有淨現金60.41億元。

 

 

其他報道

羅兵咸永道：長遠美國仍是內地科企重要上市地

東亞中期少賺43.8% 息0.16元 擬斥5億元回購 內房撥備增 東亞中國盈利大跌

證監會據報調查尚乘承銷小型新股上市之交易 涉中智全球、煜盛文化

銀娛半年蝕8.5億  不派中期息 次季EBITDA惡化轉蝕3.84億元

嘉里建設中期基礎溢利增18% 中期息0.4元

佐丹奴中期多賺61% 中期息0.085元

恒指半日跌124點 碧桂園跌5.1% 潤啤升3.7% 騰訊升3.1%

匯豐H按封頂上調0.25厘至P-2.25厘 推首年定息按揭計劃

尚乘集團據報遭香港證監會調查 長和曾發文撇清與尚乘數科關係

滬深三大指數半日低收 深證成指跌0.64%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止11連升

叙福樓主席黃傑龍：員工可用半日返工時間 帶3歲以下子女打針

傳曼聯班主格拉沙家族計劃出售部分股權

蘋果據報計劃9月7日發布iPhone 14

傳小米汽車敲定寧德時代和比亞迪為主力電池供應商 比亞迪：不予置評

英國以降低國安風險為由 阻止一香港公司進行收購

傳禁員工上班期間講粵語 廣州壽司郎：無禁止員工以粵語與客人溝通

入境澳門今起無需出示疫苗接種證明

恒指今早高開69點 科指升0.26% 騰訊升4.22%