集團中期收入按年跌19%至18.04億元，主要由於塗料、船舶貿易代理及一般貿易的分部收入下跌﹔核心業務航運服務業的收入15.16億元，按年跌10%，佔集團收入84%﹔一般貿易的分部收入為2.88億元，按年跌47%，佔集團收入的16%。

集團上半年毛利按年下跌14%至3.16億元，但毛利率按年升2個百分點至18%，主要由於一般貿易分部毛利率大幅上升。截至今年6月底，集團擁有淨現金60.41億元。

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