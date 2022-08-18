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碧桂園莫斌︰中債信用增進公司全擔保下正推進中票發行

碧桂園（2007）今早發盈警預告上半年少賺最多99%後，有內媒報導，碧桂園今日召開投資者會議，總裁莫斌表示，在中債信用增進公司全擔保情況下，公司正推進中票發行，發行概率較大。

日前，內地傳出金融監管部門推出新措施以緩解發展商流動性，包括由國有增信機構「中債信用增進公司」對民營房企發債開展效力更強的「全額不可撤銷擔保」。部份債券的發行有望在本月底中期業績發布截止日前完成。

這批房企包括碧桂園（2007）、龍湖（0960）、旭輝（0884）等民企在內。

今早，碧桂園發盈警預告，上半年的核心淨利潤只介乎約45億元至50億元（人民幣，下同），較2021年上半年的核心淨利潤152億元，按年要跌67.1%-70.4%﹔上半年純利介乎約

2億元至10億元，較2021年上半年純利150億元，按年跌93.3%至98.7%。

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