報告提到，新加坡預計將在亞太地區位居榜首，其次是澳洲、香港和台灣。報告稱，到2020年代結束時，新加坡、澳洲、香港和台灣的百萬富翁比例預計亦將高於美國。

根據匯豐的數據，澳洲在2021年在該地區排名最高，新加坡位居第二，匯豐沒有說明美國2021年的情況。

匯豐表示，自全球金融危機後，亞洲的金融財富已超過美國，該地區內還有一些世界上增長最快的經濟體。報告稱，到2030年，越南、菲律賓和印度的成年人擁有至少25萬美元財富的人數可能會增加一倍以上。

匯豐表示，按絕對值計算，到2030年，內地預計將擁有約5000萬名百萬富翁，印度的百萬富翁人數將超過600萬人。

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