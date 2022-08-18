資料顯示，Li Ka-Shing Unity Holdings分別由李嘉誠及李澤鉅持有33.3%及66.7%，而兩人在Li Ka Shing （Global） Foundation則各持33.3%，意味今次交易完成後，其餘一名不具名而仍在Li Ka Shing （Global） Foundation持股約33.3%的人，將會失去這批市值約56億元股份的權益。

交易以現金以外資產交付

李氏父子在2012年「分身家」前，幾乎所有持有公司股權的公司，均各佔三分之一股權。至於今次變動中涉及的該名不具名股東是否李嘉誠次子、電盈（0008）主席李澤楷，長和發言人表示公司一向沒有見到李澤楷披露個人在長和的股權資料。

值得留意的是，今次增持長實股份的私人公司Li Ka-Shing Unity Holdings，是長和系的終極控股公司，目前分別直接控制長和及長實約26.19%及30.43%股權，相當於李氏父子手上約三分之二股權，以昨日收市價計，市值合共逾1100億元。Li Ka-Shing Unity Holdings原由李嘉誠、李澤鉅與李澤楷三父子各持有33.3%股權，但在2012年家族股權重組，李澤楷將全部33.3%股權轉讓予李澤鉅，改由李澤鉅及父親李嘉誠共同持有。

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