東亞銀行（0023）今日公布中期業績，主要因香港及內地業務的減值損失大幅增加致中期少賺逾四成，集團風險總監陳淑佩表示，壞帳撥備不會帶到下半年或明年，惟一些發展房地產商於下半年情況仍未有好轉或變差，則可能需再下調評級，下半年壞帳或撥備可能因此上升。聯席行政總裁李民橋指，下半年撥備可能依然高企，但隨經濟復蘇，預期非利息收入將錄升幅，出售藍十字保險會帶來14億元盈利收入。
陳淑佩又指，內地房地產貸款佔內地貸款比重已逐漸減少由兩年前41%回落至31%至32%，內房發展商佔整個集團貸款及債項部分已由去年16%減少至今年12%，現時相關貸款數字為860億元，並已積極減少相關比例。
至於內地爛尾樓事件，聯席行政總裁李民斌表示，事件對集團的影響近乎零，當中只有一個客戶在有關名單上，而該客戶的項目已於8月尾已經完工，並非屬於爛尾樓。
展望內地下半年經濟，李民斌認為將較上半年為好。由於上半年上海封控措施嚴重，影響整體經濟，內地政府有空間刺激經濟，亦未必會令通脹上升。房地產方面，政府已推出一系列措施振興內房需求及支援發展商的流動性，相信下半年內房市場亦會慢慢好轉。
今日匯豐已將H按封頂上調0.25厘至P-2.25厘，李民橋指，最近HIBOR「升得好急」，但封頂息率維持2.5厘不變，將視乎日後HIBOR走勢、美國加息取向及銀行結餘下跌情況決定，但料下半年加P的機會很高。
在加息環境底下，李民橋認為將有利於集團收益，尤其香港業務方面，料淨利息收入可抵銷成本上升，預期集團整體淨利差（NIM）上升20點子，當中，香港方面更預期向上30點子，並額外帶來17億的淨利息收入。
東亞中期股息按年減半至每股0.16元，李民橋強調派息政策穩定，又指派息與盈利掛鉤，一向派息率為40%至50%，上半年派息則較為保守。集團亦宣布5億港元回購計劃，李指此舉反映集團對業務前景樂觀。
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