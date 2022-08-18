聯儲局擬放慢加息步伐，美期今早續向下，A股、港股亦跟隨下跌，恒指今早高開69點見全日高位，午後跌幅擴大至246點，全日高低波幅316點。
恒指收市跌158點或0.8%，報19763點，大市成交金額893億元，較上日增加6.11%；國指跌54點或0.81%，報6700點。恒生科技指數收報4192點，跌1.09%。
藍籌股成交金額438.52億元，佔大市成交49.1%；科指成份股成交金額253.77億元，佔大市成交28.41%；國指成份股成交金額359.43億元，佔大市成交40.24%。
匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。騰訊（0700）、美團（3690）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。
藍籌13隻升，53隻下跌，3隻無升跌。潤啤（0291）升4.82%，收報58.7元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌5.16%，收報2.39元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是騰訊（0700）收報312.6元，升3.1%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報156.2元，跌4.58%。
恒指10天線(19967.78點)得而復失。科指續低於10天線(4285.82點)。
北水南下合計淨流入6.83億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流出46.13億元人民幣，終止連續5日流入
碧桂園（2007）莫斌︰中債信用增進公司全擔保下正推進中票發行。收報2.39元，跌5.16%。
中遠海運國際（0517）半年多賺4%，中期息0.11元。收報2.21元，升2.79%。
東亞（0023）中期少賺43.8%，息0.16元，擬斥5億元回購，內房撥備增，東亞中國盈利大跌。收報10元，跌3.47%。
銀娛（0027）半年蝕8.5億，不派中期息，次季EBITDA惡化轉蝕3.84億元。收報46.25元，跌2.12%。
嘉里建設（0683）中期基礎溢利增18%，中期息0.4元。收報18.88元，跌0.74%。
佐丹奴（0709）中期多賺61%，中期息0.085元。收報1.83元，升1.1%。
匯豐（0005）H按封頂上調0.25厘至P-2.25厘，推首年定息按揭計劃。匯控午後跌幅擴大，收報50.45元，跌2.89%。中銀香港（2388）收報27.05元，跌2.17%；渣打（2888）收報55.5元，跌3.06%。
多間公司公布業績，績前表現如下，中銀航空租賃（2588）收報65.95元，無升跌。雲音樂（9899）收報70.5元，跌0.07%。網易（9999）收報142元，跌1.59%。平安好醫生（1833）收報19.56元，跌1.61%。順豐房託（2191）收報3.08元，升0.65%。SOHO中國（0410）收報1.38元，跌1.43%。載通（0062）收報11元，升0.36%。葉氏化工（0408）收報4.07元，跌1.45%。
碧桂園（2007）發盈警，中期純利跌最多98%，核心純利跌最多70%。收報2.39元，跌5.16%。
雅生活服務（3319）中期少賺7.4%。收報8.35元，無升跌。
藥明生物（2269）中期多賺37.6%。收報71.7元，升2.8%。
騰訊（0700）第二季純利跌56%，收入首次下滑，均遜預期，手遊收入跌2%。騰訊上季削近5500員工，管理層：成本仍有向下空間。騰訊：未來研更多方式股東獲利。收報312.6元，升3.1%。
金貓銀貓（1815）料上半年轉蝕最多1500萬元人幣。收報0.325元，跌2.99%。
旅遊業反彈，新秀麗（1910）扭虧為盈賺5630萬美元 。創52周高，見20.6元，收報19.6元，升9.87%。
碧生源（0926）上半年盈轉虧，蝕660萬，不派中期息。收報0.73元，跌3.23%。
巨騰國際（3336）半年多賺2倍，不派中期息。收報1.41元，跌0.7%。
晶苑國際（2232）上半年多賺18.8%，中期息5港仙。收報2.6元，跌1.89%。
金融壹賬通（6638）中期收入升兩成，虧損收窄至5.62億人幣。創上市新低，見3.03元，收報3.03元，跌3.5%。
華誼騰訊娛樂（0419）料中期虧損擴大至1.4億。收報0.207元，跌2.36%。
港資本市場放緩，海通國際（0665）料上半年轉蝕最多17億元。見52周低0.85元，收報0.89元，無升跌。
耐世特（1316）中期轉虧，蝕近1114萬美元。收報6.54元，升2.51%。
港交所（0388）歐冠昇：料更多公司來港作主要上市。收報334.4元，跌1.99%。
5億匯兌虧損拖累，路勁（1098）上半年盈利減逾7成。收報4.56元，跌2.15%。
國泰（0293）推全新會員計劃。收報8.65元，跌1.59%。
兗煤澳大利亞（3668）中期扭虧，賺近95億，息2.88元。收報28.9元，跌5.25%。
潤啤（0291）：7、8月天氣有利啤酒銷售，下半年無全面加價計劃。收報58.7元，升4.82%。
破頂股包括，1957 & Co.（8495）創上市新高，見0.73元，收報0.54元，跌1.82%；上海復旦（1385）創上市新高，見36.7元，收報36元，升6.35%；康耐特光學（2276）創上市新高，見6.38元，收報6.09元，跌1.46%；新秀麗（1910）創52周高，見20.6元，收報19.6元，升9.87%；長飛光纖光纜（6869）創52周高，見17.62元，收報17.04元，升5.19%；中遠海能（1138）創52周高，見6.46元，收報6.24元，升0.65%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，跌0.85%；TCL電子（1070）創52周高，見5.34元，收報5.24元，升6.72%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見5元，收報4.88元，升18.73%。
18隻股份創上市新低，其中十隻包括，融信中國（3301）低見0.85元，收報0.87元，跌3.33%；成實外教育（1565）低見0.146元，收報0.147元，跌2%；康達環保（6136）低見0.62元，收報0.63元，無升跌；康寧傑瑞製藥（9966）低見5.92元，收報6.01元，跌0.33%；維亞生物（1873）低見1.85元，收報1.92元，無升跌；德琪醫藥（6996）低見3.77元，收報3.92元，跌2.24%；雲頂新耀（1952）低見12.12元，收報12.3元，跌6.68%；毅德國際（1396）低見0.169元，收報0.169元，跌5.06%；明源雲（0909）低見5.78元，收報5.92元，跌3.27%；中原建業（9982）低見0.69元，收報0.7元，跌2.78%。
35隻股份創52周低，其中十隻包括，美瑞健康國際（2327）低見0.26元，收報0.26元，跌1.89%；上海醫藥（2607）低見10.84元，收報10.92元，跌1.27%；同仁堂國藥（3613）低見8.98元，收報9.09元，跌0.22%；四環醫藥（0460）低見0.88元，收報0.93元，跌6.06%；現代牙科（3600）低見2.13元，收報2.17元，跌5.24%；艾伯科技（2708）低見1.91元，收報1.91元，跌6.83%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）低見0.5元，收報0.5元，跌3.85%；越秀房託（0405）低見2.5元，收報2.51元，跌0.4%；聯想（0992）低見6.8元，收報6.99元，升1.45%；中國平安（2318）低見43.05元，收報43.1元，跌1.49%。
異動股
上升異動股，包括，松齡（1989）收報0.78元，升25.81%；維太創科（6133）收報0.25元，升25.63%；世紀睿科（1450）收報3.19元，升20.38%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見5元，收報4.88元，升18.73%；中泛控股（0715）收報0.05元，升13.64%；超凡網絡（8121）收報0.295元，升13.46%；中國智能交通（1900）收報0.174元，升12.26%；利寶閣（1869）收報0.335元，升11.67%；通天酒業（0389）收報0.097元，升10.23%；新秀麗（1910）創52周高，見20.6元，收報19.6元，升9.87%；中盈盛達（1543）收報1.8元，升9.09%。
下跌異動股，包括，協鑫新能源（0451）見52周低0.108元，收報0.113元，跌14.39%；中國石墨（2237）收報1.15元，跌13.53%；中建富通（0138）收報0.174元，跌7.94%；創勝集團醫藥（6628）收報16.3元，跌7.84%；創天傳承（8195）收報1.19元，跌7.75%；華融金控（0993）收報0.12元，跌7.69%；力高生活（2370）收報2.75元，跌7.09%；強泰環保（1395）收報0.16元，跌6.98%；艾伯科技（2708）見52周低1.91元，收報1.91元，跌6.83%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見12.12元，收報12.3元，跌6.68%。
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