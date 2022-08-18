陳嘉緯又稱，周大福要員鄭志剛及陳世昌均是集團非執行董事，在董事局會議等方面一直有正常的溝通。集團執行董事羅學文表示，工作上一直與大股東保持溝通，要約函件已提到，完成要約後集團業務不會作出大改動，如裁員或者變賣公司資產，未來將一起檢視公司營運，對要約人合作持開放態度。

至於被問到要約價是否過低，劉國權強調，集團管理層並非管理股東，而是管理公司，「盡我哋責任，收得人工盡量將間公司做好佢」，股東們的投資政策不應太「上心」，否則會分心處理公司股價，無時間做好公司管理及生意。他又指，集團收到要約後，已成立獨立委員會，由獨立非執董組成，再與獨立財務顧問評估要約，而文件亦提到完成收購暫時未有大型改變計劃，無法回應收購價是否過低。羅學文就指，通函已有獨立財務顧問的意見，股東可作參考。

三名董事均指，對全面收購要約不作任何評論。另被問到完成要約的可能性，劉國權及羅學文均指不便評論。

集團3名執董現持有1.79%股權，劉國權及陳嘉緯將不會接納要約，兩人分別持有2751.8萬及60萬股佐丹奴股份，另陳嘉緯持有870萬份購股權。另一執董羅學文則擬接納將所持300萬份行使價為1.39元的購股權出售，套現約147萬元；惟他將保留另外持有的23.6萬股份，以及606.4萬份行使價高於1.39元的購股權。

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