陳嘉緯指出，香港的租金現時仍是冠絕全球，直言只是由「好貴好貴好貴」跌至「好貴」的水平，上半年租金減幅普遍為雙位數字，希望業主可繼續寬減租金，在港的市場策略亦會較保守，不會大規模開店。

他又指，原材料有一些壓力，惟預計下半年成本不會大幅增長。至於供應鏈危機與成本未必有直接關係，但影響物流情況，而集團的中東及東南亞地區今年初至今的生意反彈強勁，大部分貨品已調到相關地區。集團未來的方向之一就是提升品牌形象，大部分地區的大眾市場消費力有所受壓，不過中產仍保持強勁，將通過更好品質及設計提升產品價格。

至於思捷（0330）旗下ESPRIT近日宣布重返香港市場且開設限定店，集團主席兼行政總裁劉國權表示，很少評論同業的發展，僅指佐丹奴與ESPRIT的客群並不相同。

其他報道

雲音樂中期經調整淨虧損收窄至2.17億人幣

匯銀控股下周一將取消上市地位

中石油擬分拆油品銷售業務

平保不滿匯控誇大美元清算問題 消息：分拆後可透過第三方結算

SOHO中國 中期轉賺1.9億元 不派息

佐丹奴兩執董拒周大福全購要約 主席劉國權：個人財政考量 盡責任做好公司

恒指收市跌158點 匯控上調H按封頂位 銀行股午後跌幅擴大

東亞：若內房情況未有好轉 下半年撥備或維持高企

恒馳總裁否認被併購 積極引入戰投

俄羅斯星巴克據報易名為「Stars Coffee」將於今日重開

李嘉誠家族重組長和股權 一人失股份權益約值56億

中銀保監據報正觀察銀行房地產貸款組合

渣打加H按上限0.25厘 下周三生效

滬深三大指數全日低收 成交破萬億 深證成指跌0.62%

匯豐：新加坡料2030年成亞洲百萬富翁比例最高的國家 超越澳洲香港

恒大汽車據報或被收購 天津廠半年僅生產200輛汽車 知情人士：所有供應商都不願合作

渣打加H按上限0.25厘 下周三生效

匯豐：新加坡料2030年成亞洲百萬富翁比例最高的國家 超越澳洲香港

恒大汽車據報或被收購 天津廠半年僅生產200輛汽車 知情人士：所有供應商都不願合作