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佐丹奴：下半年視乎港業主取態 決定會否繼續關店

佐丹奴（0709）今年上半年純利為9,700萬元，按年升61.7%，期內在港澳關閉10間虧損的門市。集團執董陳嘉緯指出，下半年有機會在港繼續關店，要視乎業主取態，因現時香港租金仍屬於不合理水平，因此會否減租將成為未來在港發展的關鍵。

陳嘉緯指出，香港的租金現時仍是冠絕全球，直言只是由「好貴好貴好貴」跌至「好貴」的水平，上半年租金減幅普遍為雙位數字，希望業主可繼續寬減租金，在港的市場策略亦會較保守，不會大規模開店。

他又指，原材料有一些壓力，惟預計下半年成本不會大幅增長。至於供應鏈危機與成本未必有直接關係，但影響物流情況，而集團的中東及東南亞地區今年初至今的生意反彈強勁，大部分貨品已調到相關地區。集團未來的方向之一就是提升品牌形象，大部分地區的大眾市場消費力有所受壓，不過中產仍保持強勁，將通過更好品質及設計提升產品價格。

至於思捷（0330）旗下ESPRIT近日宣布重返香港市場且開設限定店，集團主席兼行政總裁劉國權表示，很少評論同業的發展，僅指佐丹奴與ESPRIT的客群並不相同。

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