期內，營業收入按年增長29.12%至312.93億元。核心淨利潤約21.3億元，按年升1.4%。

期內，累計合同銷售金額約為489.1億元，按年上升3.2%；合同銷售均價約為每平方米27500元，升4.2%。截至6月底止，已售未入賬銷售金額1563.5億元，較年初上升3.8%。

截至6月底，擁有總土地儲備約2860萬平方米，在大灣區和廣州，分別擁有土地儲備1512萬平方米和1292萬平方米，約佔集團總土地儲備的52.9%和45.2%。

至6月底，集團剔除預收款後的資產負債率、淨負債率和現金短債比分別為69.4%、59.7%和1.45倍。

集團表示，預計下半年，房地產市場將在調控寬鬆政策力度加大的支持下逐步回暖，但全年市場成交總量規模將適度下降，市場區域分化將會加劇；並預計房價總體趨於平穩。

越秀地產（0123）今日收報9.26港元，跌2.42%。

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