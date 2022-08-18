香港放寬檢疫要求對出行有幫助，但仍與其他鄰近地方防疫有差異，如新加坡已撤銷所有防疫措施，作為國際金融中心的香港需要出差內地或其他地區，明白政府想循序漸進，期望年底前可以再放寬。今年金融市場環境不明朗，不少企業在香港大規模融資計劃因而擱置，在金融環境改善下，相信將繼續推進計劃。

螞蟻集團有望重啟上市，市傳是因為阿里巴巴（9988）創辦人馬雲擬放棄螞蟻集團的控制權有關。金弘毅指，市場不穩及監管問題都是螞蟻集團在上市前需要面對的挑戰，但相信仍可在今年或明年上市。他又指，螞蟻集團面對多項不確定因素，或未必會選擇先在港上市，但料最終仍會在中港兩地上市。

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