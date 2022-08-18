瑞銀亞太區投資銀行主管金弘毅指出，投行在亞太地區無論在股票資本市場（ECM）、債券資本市場（DCM）及上市融資收入都錄得30%或以上的跌幅，唯獨收購合併取得5%增長。整體跌幅以韓國最大，至於香港在ECM跌幅錄得88%，是亞太區跌幅最多的地區，不過，金弘毅表示，今年不少中資股在美國退市，但由於A股及H股估值吸引，相信以上兩個市場會回升。近期的內地免稅店巨頭中國中免（1880），反映香港市場對它們而言具吸引力，選擇來港上市，將是瑞銀另一主要收入增長。而新能源、半導體及ESG等行業融資需求回升。
香港放寬檢疫要求對出行有幫助，但仍與其他鄰近地方防疫有差異，如新加坡已撤銷所有防疫措施，作為國際金融中心的香港需要出差內地或其他地區，明白政府想循序漸進，期望年底前可以再放寬。今年金融市場環境不明朗，不少企業在香港大規模融資計劃因而擱置，在金融環境改善下，相信將繼續推進計劃。
螞蟻集團有望重啟上市，市傳是因為阿里巴巴（9988）創辦人馬雲擬放棄螞蟻集團的控制權有關。金弘毅指，市場不穩及監管問題都是螞蟻集團在上市前需要面對的挑戰，但相信仍可在今年或明年上市。他又指，螞蟻集團面對多項不確定因素，或未必會選擇先在港上市，但料最終仍會在中港兩地上市。
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