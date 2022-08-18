東瀛遊（6882）6月底進行的疫後旅遊問卷調查發現，有19%受訪者表示，如只需隔離3日會即時選擇外遊，逾四成受訪者表示，完全撤銷隔離措施後，三個月內會立即出發旅遊，亦有八成受訪者預期一年內將會出遊。東瀛遊就指，「3+4」隔離方案出台後，集團每日收客量較7日隔離政策時大增4倍。
東瀛遊將推出6天大阪及福岡半自由行團，包括自由活動、購物、溫泉等行程，未計隔離酒店費用，團費由8919元至10019元不等。東瀛遊執行董事禤國全表示，隨著9、10月航空公司逐步增加航班班次，集團將繼續推出日本多個半自由行之旅，包括東京、沖繩等地區。惟不確定旅行費用是否有下調空間，因航空公司運力未完全恢復，市民出遊需求大，很有可能出現求過於供的情況，料屆時出遊成本將有機會增加。
東瀛遊於今年6月底進行網上問卷調查，通過電郵及Facebook收集問卷，合共收到10963份回覆。調查發現，港人最想去旅遊的四大目的地，順序為日本、台灣、泰國及韓國。數據亦反映，近五成受訪者認為6至7天的外遊天數最理想，亦有26%受訪者選擇8至12天，較以往港人4至5天的旅遊模式有所改變，但預計大部份港人年假有限，一般會選擇6至7天。
其他報道
佐丹奴兩執董拒周大福全購要約 主席劉國權：個人財政考量 盡責任做好公司
俄羅斯星巴克據報易名為「Stars Coffee」將於今日重開