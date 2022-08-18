越秀房地產（0123）公布上半年少賺25.8%至17.1億元人民幣（下同），主要受人民幣匯率波動產生的淨匯兌損失及投資物業評估淨跌值所導致；核心淨利潤約21.3億元，按年升1.4%﹔派中期息0.275元，按年跌2.1%，但派息比率維持40%。期內毛利率跌至21.2%，按年跌5.6個百分點，核心淨利率亦按年跌1.9個百分點至6.8%﹔集團董事長林昭遠表示，有信心完成今年的合約銷售額1235億元，認為雖然行業利潤率都在下滑，但集團毛利率仍能維持在目標20%水平以上。
管理層指出，今年越秀的合約銷售目標為1235億元，上半年完成39.6%，但集團在逾2146億元的可售貨值下，只需58%的銷售率便能達成。
問到在內房爆煲下，可會與內地資產管理公司合作收購或自行收購同行資產，林昭遠表示，只要在越秀有布局的城市都會關注，若有合適及優質資產亦會爭取，但他澄清集團並無參與中國恒大（3333）的一些併購活動。至於本港的內房項目方面，他表示對香港前景有信心，如有合適項目都會投資。
發債方面，他指由於內地發債需借新還舊，故會按發債時間表正常推進，將額度用上。
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