moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

越秀︰有信心完成全年1235億元目標 毛利率保20%以上

越秀房地產（0123）公布上半年少賺25.8%至17.1億元人民幣（下同），主要受人民幣匯率波動產生的淨匯兌損失及投資物業評估淨跌值所導致；核心淨利潤約21.3億元，按年升1.4%﹔派中期息0.275元，按年跌2.1%，但派息比率維持40%。期內毛利率跌至21.2%，按年跌5.6個百分點，核心淨利率亦按年跌1.9個百分點至6.8%﹔集團董事長林昭遠表示，有信心完成今年的合約銷售額1235億元，認為雖然行業利潤率都在下滑，但集團毛利率仍能維持在目標20%水平以上。

管理層指出，今年越秀的合約銷售目標為1235億元，上半年完成39.6%，但集團在逾2146億元的可售貨值下，只需58%的銷售率便能達成。

問到在內房爆煲下，可會與內地資產管理公司合作收購或自行收購同行資產，林昭遠表示，只要在越秀有布局的城市都會關注，若有合適及優質資產亦會爭取，但他澄清集團並無參與中國恒大（3333）的一些併購活動。至於本港的內房項目方面，他表示對香港前景有信心，如有合適項目都會投資。

發債方面，他指由於內地發債需借新還舊，故會按發債時間表正常推進，將額度用上。

 

 

其他報道

東瀛遊：市民出遊需求大 難料旅費是否有下調空間

名創優品為曾以「日本設計師品牌」自居致歉 承諾去日化兼嚴肅追責

瑞銀：港集資低潮己過 螞蟻會重啟招股

網易次季多賺三成至47億元人民幣

恒地改標誌 建築物、外圈、字體、顏色全改

越秀地產半年少賺25.8% 派息31.9仙

澳博月初宣佈供股集資 蘇樹輝沽貨套現近8700萬元

載通中期轉蝕9450萬 不派息 九巴蝕1.39億

平安好醫生半年虧損收窄至4.24億元 不派中期息

越秀地產半年少賺25.8% 派息31.9仙

澳博月初宣佈供股集資 蘇樹輝沽貨套現近8700萬元

載通中期轉蝕9450萬 不派息 九巴蝕1.39億

佐丹奴：下半年視乎港業主取態 決定會否繼續關店

雲音樂中期經調整淨虧損收窄至2.17億人幣

匯銀控股下周一將取消上市地位

中石油擬分拆油品銷售業務

平保不滿匯控誇大美元清算問題  消息：分拆後可透過第三方結算

SOHO中國 中期轉賺1.9億元 不派息

佐丹奴兩執董拒周大福全購要約 主席劉國權：個人財政考量 盡責任做好公司