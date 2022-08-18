管理層指出，今年越秀的合約銷售目標為1235億元，上半年完成39.6%，但集團在逾2146億元的可售貨值下，只需58%的銷售率便能達成。

問到在內房爆煲下，可會與內地資產管理公司合作收購或自行收購同行資產，林昭遠表示，只要在越秀有布局的城市都會關注，若有合適及優質資產亦會爭取，但他澄清集團並無參與中國恒大（3333）的一些併購活動。至於本港的內房項目方面，他表示對香港前景有信心，如有合適項目都會投資。

發債方面，他指由於內地發債需借新還舊，故會按發債時間表正常推進，將額度用上。

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