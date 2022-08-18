至於內房企為籌資亦有放售物流資產項目，翟迪強表示，內房開發商面對壓力下放售項目，市場投資者亦對物流地產有一定興趣，故基金亦有留意市場交易，但始終覺得母企給予順豐房託的選擇較多，以及投資回報較在外買賣優胯，故仍會優先考慮母企項目。

截至今年6月底順豐房託的資產負債比率為34.5%，他認為仍有空間作收購，若真有合適項目亦可以考慮作股本融資，惟前提是股價需要有一定較佳調整。

談到上半年母企注入長沙項目，他提到由於項目在6月24日才完成交易，故下半財年才會充份反映其利潤情況，不過即使在面對加息造成的財務支出增加下，相信收購後對分派仍有正面增長。

順豐房託上半年錄得1.975億元收益，青衣物業貢獻1.569億元、佛山物業及蕪湖物業分別帶來了2,810萬元及1,140萬元的貢獻。上半年財務成本為2,440萬港元，包括銀行借款的利息開支2,390萬元，餘下部分則包括債務成本攤銷。

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