moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

先施料中期虧損收窄至最多4200萬

先施（0244）發盈警，預期截至今年6月底止六個月，虧損介乎3700萬元至4200萬元，較去年3月至8月止的中期虧損約6060萬元有所收窄。

公司表示，虧損減少主要是由於，法律及專業費用減少約580萬元；今年上半年的其他經營開支有所減少；今年上半年沒有錄得使用權資產的減值虧損；今上半年確認香港政府保就業計劃的政府資助約為260萬元；以及期內確認其他收入約790萬元。

先施今日收報0.305元，無升跌。

其他報道

百盛商業上半盈轉虧 蝕1.975億元人民幣

智雲健康中期虧損收窄至12.3億人幣 不派中期息

平醫：中期目標達盈虧平衡 付費用戶增至5至6千萬個

順豐房託︰望未來數月有項目落實 惟需下調全年注資數量

越秀︰有信心完成全年1235億元目標 毛利率保20%以上

富途設24小時銀債專線 吸引銀髮一族開戶

中銀航空租賃中期轉虧蝕約24億 息69.34仙

東瀛遊：市民出遊需求大 難料旅費是否有下調空間

名創優品為曾以「日本設計師品牌」自居致歉 承諾去日化兼嚴肅追責

瑞銀：港集資低潮己過 螞蟻會重啟招股

網易次季多賺三成至47億元人民幣

恒地改標誌 建築物、外圈、字體、顏色全改

越秀地產半年少賺25.8% 派息31.9仙

澳博月初宣佈供股集資 蘇樹輝沽貨套現近8700萬元

載通中期轉蝕9450萬 不派息 九巴蝕1.39億

平安好醫生半年虧損收窄至4.24億元 不派中期息

越秀地產半年少賺25.8% 派息31.9仙

澳博月初宣佈供股集資 蘇樹輝沽貨套現近8700萬元

載通中期轉蝕9450萬 不派息 九巴蝕1.39億

佐丹奴：下半年視乎港業主取態 決定會否繼續關店