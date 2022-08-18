公司表示，虧損減少主要是由於，法律及專業費用減少約580萬元；今年上半年的其他經營開支有所減少；今年上半年沒有錄得使用權資產的減值虧損；今上半年確認香港政府保就業計劃的政府資助約為260萬元；以及期內確認其他收入約790萬元。

先施今日收報0.305元，無升跌。

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