文章日期：2022年8月18日 19:44
馬來西亞老牌食品飲料分銷商雙財莊（2321）明天掛牌，以招股價上限0.56元定價，於耀才升逾57%，收報0.88元，以每手5000股計，每手帳面賺1600元；於輝立和富途升逾53%，收報0.86元，每手帳面賺1500元。
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