美國首次申領失業救濟人數比預期少。在截至8月13日當周，首次申領失業救濟人數按周減少2000人，總數降至25萬人，低於分析師預期的26.5萬人。在截至8月6日當周，持續申領失業救濟人數按周增加7000人，總數增至143.7萬人，略低於分析師預期。