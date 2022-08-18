文章日期：2022年8月18日 20:36
美國首次申領失業救濟人數比預期少。在截至8月13日當周，首次申領失業救濟人數按周減少2000人，總數降至25萬人，低於分析師預期的26.5萬人。在截至8月6日當周，持續申領失業救濟人數按周增加7000人，總數增至143.7萬人，略低於分析師預期。
其他報道
兩名散戶被裁定非法賣空罪成 罰款11.4萬元
金蝶國際半年虧損擴大43.7% 不派中期息
大馬食品股雙財莊暗盤飆升57% 每手帳面賺1600元
先施料中期虧損收窄至最多4200萬
百盛商業上半盈轉虧 蝕1.975億元人民幣
智雲健康中期虧損收窄至12.3億人幣 不派中期息
平醫：中期目標達盈虧平衡 付費用戶增至5至6千萬個
順豐房託︰望未來數月有項目落實 惟需下調全年注資數量
越秀︰有信心完成全年1235億元目標 毛利率保20%以上
富途設24小時銀債專線 吸引銀髮一族開戶
中銀航空租賃中期轉虧蝕約24億 息69.34仙
東瀛遊：市民出遊需求大 難料旅費是否有下調空間
名創優品為曾以「日本設計師品牌」自居致歉 承諾去日化兼嚴肅追責
瑞銀：港集資低潮己過 螞蟻會重啟招股
網易次季多賺三成至47億元人民幣
恒地改標誌 建築物、外圈、字體、顏色全改
越秀地產半年少賺25.8% 派息31.9仙
澳博月初宣佈供股集資 蘇樹輝沽貨套現近8700萬元
載通中期轉蝕9450萬 不派息 九巴蝕1.39億
平安好醫生半年虧損收窄至4.24億元 不派中期息