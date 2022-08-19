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美股反覆 道指升18點 美債息倒掛縮至兩周最窄

聯儲局官員對9月加息幅度給出不同信號，鷹派之間也存分歧，聖路易斯聯儲行長建議加息75基點，但堪薩斯城聯儲行長措辭更為謹慎。美股反覆，好壞參半的經濟數據和企業業績讓市場缺乏方向。美2年期10年期債息倒掛，曾收窄至31.936基點，是8月3日最窄。

道瓊斯工業平均指數收漲18點，升幅0.06%，報33999點。標普500指數收漲9點，升幅0.23%，報4283點。納斯達克綜合指數收漲27點，或0.22%，報12965點。

Cisco升5.81%，報49.37美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻17點，而Walgreens Boots Alliance跌6.44%，報38.24元，拖低道指17點。

科技股方面，蘋果收市報174.15元，跌0.22%，谷歌母公司Alphabet收市報120.17元，升0.51%，亞馬遜收市報142.3元，升0.14%，Facebook收市報174.66元，跌0.1%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.4%，報440點。德國DAX指數收漲0.52%，報13697點；法國CAC 40指數漲0.45%，報6557點；英國富時100指數收漲0.35%，報7541點。