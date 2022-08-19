聯儲局官員對9月加息幅度給出不同信號，鷹派之間也存分歧，聖路易斯聯儲行長建議加息75基點，但堪薩斯城聯儲行長措辭更為謹慎。美股反覆，好壞參半的經濟數據和企業業績讓市場缺乏方向。美2年期10年期債息倒掛，曾收窄至31.936基點，是8月3日最窄。