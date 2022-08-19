個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.65%，折合報310.56元；阿里巴巴（9988）升0.82%，折合報88.98元；美團（3690）跌1.18%，折合報169.09元；匯控（0005）升0.79%，折合報50.85元；建行（0939）跌0.58%，折合報4.85元。

道期現跌0.097%；標期現跌0.15%；納期現跌0.16%。日股現升0.37%，韓股現跌0.33%，澳股現升0.08%。

VIX指數隔晚跌1.7%或0.34點，報19.56點。美2年期10年期債息倒掛，現報33.478基點。

紐油現升0.12%或0.1美元，報90.61美元；布油現升0.01%或0美元，報96.6美元；金價現跌0.19%或3.48美元，報1755.13美元；LME 銅期貨隔晚升1.35%或107美元，報8031.5美元。美國10年期債息現升0.19%或0.0055厘，報2.8877厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，東方海外（0316）、小米（1810）、中華煤氣（0003）、白雲山（0874）、冠君（2778）、中國建築（3311）、招商銀行（3968）、招商銀行（3968）、新奧能源（2688）、恒安（1044）、香港小輪（0050）等。

雙財莊（2321）上市，定價0.56元。

雅居樂（3383）折讓16%減持雅生活（3319），員工平台沽貨2億全額無息貸予雅居樂。

建築股銀濤（1943）折讓近七成賣盤，內地商人斥資2.55億入主。

順豐同城（9699）：中證監已批准H股全流通申請。

捷榮國際（2119）半年少賺45%，中期息削至1.76仙。

消息人士反駁平保（2318）：匯控（0005）亞洲業務規模龐大，難透過第三方結算。

金蝶國際（0268）半年虧損擴大43.7%，不派中期息。

先施（0244）料中期虧損收窄至最多4200萬。

百盛商業（3368）上半盈轉虧，蝕1.975億元人民幣。

智雲健康（9955）中期虧損收窄至12.3億人幣，不派中期息。

平安好醫生（1833）半年虧損收窄至4.24億元，不派中期息。平醫：中期目標達盈虧平衡，付費用戶增至5至6千萬個。平保不滿匯控誇大美元清算問題，消息：分拆後可透過第三方結算。

順豐房託（2191）︰望未來數月有項目落實，惟需下調全年注資數量。

越秀地產（0123）半年少賺25.8%，派息31.9仙。越秀︰有信心完成全年1235億元目標，毛利率保20%以上。

中銀航空租賃（2588）中期轉虧蝕約24億，息69.34仙。

東瀛遊（6882）：市民出遊需求大，難料旅費是否有下調空間。

名創優品（9896）為曾以「日本設計師品牌」自居致歉，承諾去日化兼嚴肅追責。

網易（9999）次季非公認會計準則淨利潤升28％，勝預期。

恒地（0012）改標誌，建築物、外圈、字體、顏色全改。

澳博（0880）月初宣佈供股集資，蘇樹輝沽貨套現近8700萬元。

載通（0062）中期轉蝕9450萬，不派息，九巴蝕1.39億。

佐丹奴（0709）：下半年視乎港業主取態，決定會否繼續關店。佐丹奴兩執董拒周大福全購要約，主席劉國權：個人財政考量，盡責任做好公司。

雲音樂（9899）中期經調整淨虧損收窄至2.17億人幣。

匯銀控股（1178）下周一將取消上市地位。

中石油（0857）擬分拆油品銷售業務。

SOHO中國（0410）中期轉賺1.9億元，不派息。

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