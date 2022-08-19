恒指今早低開107點或0.55%，報19656點，大市成交金額22億元；國指今早低開45點或0.68%，報6654點。恒生科技指數開市報4155點，跌0.88%。恒指科指齊見逾一周低。
藍籌股成交金額17.12億元，佔大市成交77.81%；科指成份股成交金額7.28億元，佔大市成交33.09%；國指成份股成交金額9.78億元，佔大市成交44.45%。
美團（3690）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）拖累大市。中海油（0883）、中石油（0857）、煤氣（0003）貢獻恒指較多。
藍籌7隻升，40隻下跌，22隻無升跌。東方海外（0316）升1.63%，報224.2元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌4.93%，報135元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，16隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）開市報29.5元，升1.37%；跌幅最大的是網易（9999）開市報135元，跌4.93%。
恒指續低於10天線(19913.26點)。科指續低於10天線(4259.79點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，東方海外（0316）開市報224.2元，升1.63%。小米（1810）開市報11.52元，跌1.03%。中華煤氣（0003）開市報8.04元，升0.25%。白雲山（0874）開市報19.2元，跌0.93%。冠君（2778）無成交，報3.52元。中國建築（3311）無成交，報8.25元。招商銀行（3968）開市報40元，跌0.74%。招商銀行（3968）開市報40元，跌0.74%。新奧能源（2688）開市報117.5元，跌2.89%。恒安（1044）開市報37.65元，無升跌。香港小輪（0050）無成交，報7.13元。
雙財莊（2321）上市，定價0.56元。開市報0.8元，升42.86%。
雅居樂（3383）折讓16%減持雅生活（3319），員工平台沽貨2億全額無息貸予雅居樂。雅居樂開市報2.5元，升1.63%。雅生活（3319）創上市新低，見7.2元，開市報7.2元，跌13.77%。
建築股銀濤（1943）折讓近七成賣盤，內地商人斥資2.55億入主。開市報0.98元，跌7.55%。
順豐同城（9699）：中證監已批准H股全流通申請。無成交，報6.87元。
捷榮國際（2119）半年少賺45%，中期息削至1.76仙。無成交，報0.84元。
消息人士反駁平保（2318）：匯控（0005）亞洲業務規模龐大，難透過第三方結算。平保見52周低42.9元，開市報42.9元，跌0.46%。匯控（0005）開市報50.45元，無升跌。
金蝶國際（0268）半年虧損擴大43.7%，不派中期息。開市報16.42元，升0.49%。
先施（0244）料中期虧損收窄至最多4200萬。無成交，報0.305元。
百盛商業（3368）上半盈轉虧，蝕1.975億元人民幣。無成交，報0.125元。
智雲健康（9955）中期虧損收窄至12.3億人幣，不派中期息。開市報18.02元，升2.15%。
平安好醫生（1833）半年虧損收窄至4.24億元，不派中期息。平醫：中期目標達盈虧平衡，付費用戶增至5至6千萬個。平保不滿匯控誇大美元清算問題，消息：分拆後可透過第三方結算。開市報19.56元，無升跌。
順豐房託（2191）︰望未來數月有項目落實，惟需下調全年注資數量。開市報3.13元，升1.62%。
越秀地產（0123）半年少賺25.8%，派息31.9仙。越秀︰有信心完成全年1235億元目標，毛利率保20%以上。無成交，報9.26元。
中銀航空租賃（2588）中期轉虧蝕約24億，息69.34仙。開市報65.85元，跌0.15%。
東瀛遊（6882）：市民出遊需求大，難料旅費是否有下調空間。無成交，報0.55元。
名創優品（9896）為曾以「日本設計師品牌」自居致歉，承諾去日化兼嚴肅追責。無成交，報11.44元。
網易（9999）次季非公認會計準則淨利潤升28％，勝預期。開市報135元，跌4.93%。
恒地（0012）改標誌，建築物、外圈、字體、顏色全改。開市報27.9元，跌0.71%。
澳博（0880）月初宣佈供股集資，蘇樹輝沽貨套現近8700萬元。開市報2.92元，升2.82%。
載通（0062）中期轉蝕9450萬，不派息，九巴蝕1.39億。無成交，報11元。
佐丹奴（0709）：下半年視乎港業主取態，決定會否繼續關店。佐丹奴兩執董拒周大福全購要約，主席劉國權：個人財政考量，盡責任做好公司。開市報1.84元，升0.55%。
雲音樂（9899）中期經調整淨虧損收窄至2.17億人幣。開市報73元，升3.55%。
中石油（0857）擬分拆油品銷售業務。開市報3.41元，升0.89%。
SOHO中國（0410）中期轉賺1.9億元，不派息。開市報1.4元，升1.45%。
破頂股包括，雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，開市報1.17元，升0.86%。
1隻股份創上市新低，包括雅生活服務（3319）低見7.2元，開市報7.2元，跌13.77%。
5隻股份創52周低，包括平保（2318）低見42.9元，開市報42.9元，跌0.46%；中國平安（2318）低見42.9元，開市報42.9元，跌0.46%；永達汽車（3669）低見5.95元，開市報5.95元，跌0.67%。
異動股
上升異動股，包括，雙財莊（2321）開市報0.8元，升42.86%；兗煤澳洲（3668）開市報30.3元，升4.84%；培力控股（1498）開市報1.29元，升4.03%；雲音樂（9899）開市報73元，升3.55%；科濟藥業（2171）開市報18.54元，升2.89%；澳博（0880）開市報2.92元，升2.82%；康耐特光學（2276）開市報6.26元，升2.79%；中遠海運港口（1199）開市報5.05元，升2.64%；艾伯科技（2708）開市報1.96元，升2.62%；亞洲水泥（0743）開市報3.92元，升2.35%。
下跌異動股，包括，雅生活服務（3319）創上市新低，見7.2元，開市報7.2元，跌13.77%；方正控股（0418）開市報0.45元，跌8.16%；銀濤（1943）開市報0.98元，跌7.55%；理文化工（0746）開市報6.85元，跌5.52%；網易（9999）開市報135元，跌4.93%；信陽毛尖（0362）開市報0.022元，跌4.35%；開拓藥業（9939）開市報0.74元，升1.37%；碧桂園服務（6098）開市報14.62元，跌2.92%。
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