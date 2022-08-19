薩默斯稱，「就在六個月或一年前，按市場匯率的GDP總量來算認為中國經濟會在某個時點超過美國是一種公論」，「現在沒人這麼肯定了」。「人們會回看2020年對內地的一些經濟預測，就像他們回看1960年對俄羅斯或1990年對日本的經濟預測一樣」。

薩默斯列出內地未來面臨的「各種」挑戰，其中包括，「巨大的」金融風險；推動增長引擎不明確；「共產黨越來越多地參與企業」；適齡勞動人口減少、老年人比重上升的人口結構。

另外，薩默斯認為，內地當前的經濟放緩「可能」在一定程度上緩解美國的通脹，特別是通過其對大宗商品價格的影響。薩默斯認為，美國通脹預期由油價和大宗商品價格下跌推動。但他表示，核心通脹指標還沒有顯示出進展。

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