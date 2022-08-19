美國前財政部長薩默斯表示，有關內地經濟規模將超過美國的預測與歷史上對日本和蘇聯的看法大同小異，而那兩個國家沒能成功，認為內地經濟超美面對四大問題。
薩默斯稱，「就在六個月或一年前，按市場匯率的GDP總量來算認為中國經濟會在某個時點超過美國是一種公論」，「現在沒人這麼肯定了」。「人們會回看2020年對內地的一些經濟預測，就像他們回看1960年對俄羅斯或1990年對日本的經濟預測一樣」。
薩默斯列出內地未來面臨的「各種」挑戰，其中包括，「巨大的」金融風險；推動增長引擎不明確；「共產黨越來越多地參與企業」；適齡勞動人口減少、老年人比重上升的人口結構。
另外，薩默斯認為，內地當前的經濟放緩「可能」在一定程度上緩解美國的通脹，特別是通過其對大宗商品價格的影響。薩默斯認為，美國通脹預期由油價和大宗商品價格下跌推動。但他表示，核心通脹指標還沒有顯示出進展。
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