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香港小輪半年少賺4.4% 中期息10仙

香港小輪（0050）公布，截至今年6月底止中期業績，純利6507.3萬元，按年倒退4.36%；每股盈利18仙；派中期股息10仙，維持去年同期水平不變。撇除投資物業公允價值之變動，上半年基礎溢利為5400萬元，按年上升64%。香港小輪今日收報7.27元，升1.96%。

期內，收益按年增21.58%至1.39億元，主要由於期內出售車位所致。上半年集團商舖毛租金收入5500萬元，按年增加5%。截6月底，「亮賢居」、「城中匯」及「逸峯廣場」之商舖仍全部租出，「港灣豪庭廣場」租出率則為90%。

香港小輪佔50%股權、位於青山公路–青山灣段8號項目「帝御」，已於今年1月取得入伙紙，待9月預計成功取獲滿意紙之後，將已售出的1748伙住宅單位分批交付買家使用，而來自物業銷售之收益將會相應獲得確認入帳，預期集團於今年全年將有理想表現；有關每股1元之特別股息之派發日期，將於2022年全年業績時一併公布。位於深水埗桂林街/通州街之發展項目，重建後集團將可取得約9.75萬平方呎之住宅樓面，上蓋工程現正展開，預期於2024年上半年完成。

上半年，渡輪、船廠及相關業務錄得虧損40萬元，去年同期盈利1690萬元，主要由於期內政府並無就渡輪業務之維修及保養費用作出補貼所致。此外，由於若干金融資產之公允價值受跌市影響變動，集團之證券投資錄得440萬元之虧損。

至6月底止，集團之流動資金比率下降至14.3倍，主要由於貿易及其他應付賬款增加所致。