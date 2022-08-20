美國10年期債息率一度逼近3厘的近一個月高位，曾見2.998厘，收報2.987厘，升10.8個點子。大型科技股下跌，亞馬遜（美：AMZN）跌2.9%，特斯拉（Tesla）（美： TSLA）跌2.1%，蘋果（美：AAPL）跌1.5%。

美銀報告指出，近期美股的反彈只是典型的熊市反彈，預計股市未來或會創新低。據該行統計，自1929年以來，標指在上升逾10%的43次熊市反彈中，39個交易日的平均升幅約17.2%，意味目前美股的反彈似乎已到達極限。此外，美銀表示，聯儲局今年已加息2.25厘，雖然仍遠未達對抗通脹的水平，但已經限制了近期的股市升勢。

「網紅股」3B家居（美：BBBY）近日遭大股東、遊戲驛站（GameStop）（美：GME）主席科恩（Ryan Cohen）清倉，股價昨天再瀉40.5%，盤後再跌11.3%；遊戲驛站昨天亦跌3.8%。

資本市場氣氛轉差，虛擬貨幣價格同步走弱。根據交易平台Coindesk報價，比特幣（Bitcoin）近24小時跌7.1%，暫報21155美元。以太幣（ETH）跌勢更急，近24小時跌9.7%，暫報1635美元。

恒指夜期跌0.86%，報19551點，低水222點。ADR港股比例指數跟隨美股下跌，報19533點，跌1.2%。ADR全線走低，僅中石油（0857）ADR微微較港股高收0.2%。小米（1810）上季業績勝預期，惟ADR較港股低收3%，折合報11.31港元。