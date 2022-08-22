個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.41%，折合報310.56元；阿里巴巴（9988）跌1.78%，折合報87.91元；美團（3690）跌1.7%，折合報167.01元；匯控（0005）跌0.86%，折合報49.92元；建行（0939）跌1.08%，折合報4.86元。

道期現跌0.48%；標期現跌0.5%；納期現跌0.57%。日股現跌1.04%，韓股現跌1.1%，澳股現跌1.16%。

VIX指數隔晚升5.31%或1.04點，報20.6點。美2年期10年期債息倒掛，收窄至28.973基點。

紐油現跌1.23%或1.11美元，報89.65美元；布油現跌1.18%或1.15美元，報95.57美元；金價現跌0.11%或1.96美元，報1745.1美元；LME 銅期貨隔晚升0.58%或47美元，報8078.5美元。美國10年期債息現升0.67%或0.0202厘，報2.9923厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，歌禮製藥（1672）、復星旅遊文化（1992）、希慎（0014）、明源雲（0909）、諾亞控股（6686）、郵儲銀行（1658）、康師傅（0322）、同程旅行（0780）等。

海昌海洋公園（2255）發盈警，料中期虧損擴大至不超過5.5億。

眾安（0672）發盈喜，料中期多賺最多1.1倍。

龍光（3380）盈警，半年蝕5至8億人幣。

美高梅中國（2282）競投賭牌，何超瓊任常務董事。

軟銀：提前阿里（9988）合約結算冀表明財務穩健。

香港小輪（0050）半年少賺4.4%，中期息10仙。

旭輝（0884）盈警，淨利潤最多跌72%。

3部委透過政策性銀行支持「保交樓」。

米蘭站（1150）發盈警，上半年轉蝕最少1200萬元。

新世界百貨（0825）發盈警，上半年虧損增逾1倍至約4.83億元。

騰訊（0700）績後斥3.51億回購，為靜默期後首次。

神華（1088） 、周大福（1929）、翰森製藥（3692）、百度 （9888）染藍，無股份被剔走，商湯（0020）納入國指，剔走中國太平洋保險（2601）。

招行（3968）上半年多賺13.52%，房地產不良貸款率攀升至近3%。

鳳凰衛視（2008）半年虧損擴大至3.3億，不派中期息。

恒安（1044）料木漿價格保持高位，下半年加價中單位數。

晶門半導體（2878）半年多賺1倍。

時代鄰里（9928）盈警半年純利跌75至80%。

檢疫酒店旺場房價升，華大酒店（0201）半年多賺逾10倍。

潤電（0836）7月售電量按年增8%。

小米（1810）次季經調整利潤跌67.1％勝預期，收入跌兩成。

天鴿互動（1980）料半年轉虧蝕約3.1億人幣。

恒生投資9月19日接任盈富基金（2800）經理人並引入人民幣櫃枱。

叙福樓（1978）發盈警，中期純利減少約80%。

TCL電子（1070）半年收入跌3.6％，毛利升3.9％，不派中期息。

物管股融信服務（2207）料半年少賺最多57%。

新奧能源（2688）中期純利跌17.6%，中期息0.64元。

中國儒意（0136）上半年轉賺1.45億元，核心利潤增57%。

煤氣（0003）半年少賺21%，中期息12仙。

國泰（0293）為內地航線機師提供最多5000元補貼，承認相關航線「特別辛苦」。

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