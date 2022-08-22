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恒指低開200點 科指跌1.4% 翰森染藍升4.9% 周大福升2.4%

恒指今早低開200點或1.02%，報19572點，大市成交金額15億元；國指今早低開79點或1.19%，報6640點。恒生科技指數開市報4133點，跌1.41%。

藍籌股成交金額11.95億元；科指成份股成交金額5.38億元；國指成份股成交金額7.36億元。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、匯控（0005）拖累大市。網易（9999）、碧桂園（2007）、龍湖（0960）貢獻恒指較多。

藍籌4隻升，53隻下跌，12隻無升跌。網易（9999）升1.5%，報135元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌6.55%，報112.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，22隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）開市報2.15元，升2.38%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報150.7元，跌3.02%。

恒指續低於10天線(19877.55點)。科指續低於10天線(4243.25點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，歌禮製藥（1672）開市報3.51元，升2.33%。復星旅遊文化（1992）開市報10.52元，無升跌。希慎（0014）無成交，報24元。明源雲（0909）無成交，報6.18元。諾亞控股（6686）無成交，報296.4元。郵儲銀行（1658）見52周低4.8元，開市報4.8元，跌0.21%。康師傅（0322）開市報12.34元，無升跌。同程旅行（0780）無成交，報15.92元。

海昌海洋公園（2255）發盈警，料中期虧損擴大至不超過5.5億。無成交，報7.8元。

眾安（0672）發盈喜，料中期多賺最多1.1倍。無成交，報0.241元。

美高梅中國（2282）競投賭牌，何超瓊任常務董事。開市報4.06元，升0.25%。

軟銀：提前阿里（9988）合約結算冀表明財務穩健。開市報87.8元，跌1.9%。

香港小輪（0050）半年少賺4.4%，中期息10仙。開市報7.27元，無升跌。

旭輝（0884）盈警，淨利潤最多跌72%。開市報2.19元，升0.92%。

3部委透過政策性銀行支持「保交樓」。中海外（0688）開市報19.8元，無升跌；龍湖（0960）開市報25.05元，升0.2%；華潤置地（1109）開市報30.5元，跌0.49%；碧桂園（2007）開市報2.52元，升1.2%。

米蘭站（1150）發盈警，上半年轉蝕最少1200萬元。無成交，報0.148元。

新世界百貨（0825）發盈警，上半年虧損增逾1倍至約4.83億元。無成交，報1.07元。

騰訊（0700）績後斥3.51億回購，為靜默期後首次。開市報312.2元，跌0.89%。

染藍股表現如下，神華（1088） 開市報23.95元，升1.91%。周大福（1929）開市報16.76元，升2.44%。翰森製藥（3692）開市報16.26元，升4.9%。百度 （9888）開市報126元，跌1.33%。無股份被剔走。

商湯（0020）納入國指，開市報2.15元，升2.38%。剔走中國太平洋保險（2601）開市報16.06元，跌1.11%。

招行（3968）上半年多賺13.52%，房地產不良貸款率攀升至近3%。開市報39.75元，跌1.73%。

鳳凰衛視（2008）半年虧損擴大至3.3億，不派中期息。無成交，報0.345元。

恒安（1044）料木漿價格保持高位，下半年加價中單位數。開市報38.7元，跌0.26%。

晶門半導體（2878）半年多賺1倍。開市報0.57元，無升跌。

時代鄰里（9928）盈警半年純利跌75至80%。開市報0.95元，跌4.04%。

檢疫酒店旺場房價升，華大酒店（0201）半年多賺逾10倍。開市報0.098元，無升跌。

潤電（0836）7月售電量按年增8%。開市報16.36元，跌0.24%。

小米（1810）次季經調整利潤跌67.1％勝預期，收入跌兩成。開市報11.42元，跌2.06%。

天鴿互動（1980）料半年轉虧蝕約3.1億人幣。無成交，報0.88元。

恒生投資9月19日接任盈富基金（2800）經理人並引入人民幣櫃枱。開市報20.16元，跌0.79%。

叙福樓（1978）發盈警，中期純利減少約80%。開市報0.92元，跌1.08%。

TCL電子（1070）半年收入跌3.6％，毛利升3.9％，不派中期息。開市報4.63元，跌11.47%。

物管股融信服務（2207）料半年少賺最多57%。無成交，報4.14元。

新奧能源（2688）中期純利跌17.6%，中期息0.64元。開市報112.8元，跌6.55%。

中國儒意（0136）上半年轉賺1.45億元，核心利潤增57%。開市報2.14元，升0.94%。

煤氣（0003）半年少賺21%，中期息12仙。開市報8.11元，跌0.73%。

國泰（0293）為內地航線機師提供最多5000元補貼，承認相關航線「特別辛苦」。開市報8.64元，跌0.23%。

破頂股表現

破頂股包括，豐城控股（2295）創52周高，見1.51元，開市報1.51元，升0.67%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括塗鴉智能（2391）低見11.84元，開市報11.84元，跌5.13%。

7隻股份創52周低，包括平保（2318）低見42.9元，開市報42.9元，跌1.49%；中國飛鶴（6186）低見6.52元，開市報6.52元，跌1.95%；郵儲銀行（1658）低見4.8元，開市報4.8元，跌0.21%；中國平安（2318）低見42.9元，開市報42.9元，跌1.49%；美東汽車（1268）低見16.02元，開市報16.02元，跌2.79%。

異動股

上升異動股，包括，珠江鋼管（1938）開市報0.26元，升10.17%；美的置業（3990）開市報9.22元，升8.73%；國美（0493）開市報0.315元，升8.62%；貝殼（2423）開市報45.9元，升6.87%；Bodibra母企海納星空科技（8297）開市報0.137元，升6.2%；翰森製藥（3692）開市報16.26元，升4.9%；綠科科技（0195）開市報0.72元，升2.86%；百勝中國（9987）開市報380元，升2.59%；中國黃金國際（2099）開市報22.45元，升2.51%；周大福（1929）開市報16.76元，升2.44%。

下跌異動股，包括，艾伯科技（2708）見52周低1.7元，開市報1.7元，跌15%；TCL電子（1070）開市報4.63元，跌11.47%；新奧能源（2688）開市報112.8元，跌6.55%；塗鴉智能（2391）創上市新低，見11.84元，開市報11.84元，跌5.13%；時代鄰里（9928）開市報0.95元，跌4.04%；六福集團（0590）開市報19.42元，跌3.86%；JS環球生活（1691）開市報8.26元，跌3.5%；愛帝宮（0286）開市報0.44元，跌3.3%；信義玻璃（0868）開市報15.36元，跌3.03%。

 

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