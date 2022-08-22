港元現報7.8468元貶值15點子，曾貶值最多17點子，報7.847元，是8月11日後最弱。最強時亦曾貶值最多2點子，報7.8455元。連續貶值6日，累計暫貶值0.0093元，對上一次連續貶值6日是8月1日。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌10.29點子至0.94845%；1星期HIBOR跌12.05點子至1.43655%；2星期HIBOR跌7.55點子至1.59292%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.65點子至2.52345%；6個月期HIBOR跌0.14點子至3.12554%；12個月期HIBOR跌0.07點子至3.61369%。

美元指數現報108.118貶值0.051點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報2.38671%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.589%，連續3日擴闊，利差是2022年8月15日後最低，當日差距為-0.6616%。

對上一次連續3日擴闊，是2022年8月02日，當日利差報-1.0694%。

其他報道

特斯拉調升自動駕駛系統北美地區售價25%

內地電力緊張 上海外灘今明「熄燈」

Twitter員工獎金據報或減半

人行下調1年期與5年期LPR利率

滬深三大指數低開 人行零投放零回籠

恒指低開200點 科指跌1.4% 翰森染藍升4.9% 周大福升2.4%

港股ADR跌239點 夜期低水222點 希慎、明源雲、郵儲行等業績

海昌海洋公園發盈警 料中期虧損擴大至不超過5.5億

眾安發盈喜 料中期多賺最多1.1倍