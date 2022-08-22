moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌3日 跌穿1.8% 港元連貶第6日

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌5.46點子至1.79774%，是8月15日後最低，當日報1.71815%。對上一次連跌3日是8月2日，當日拆息報1.28786%。

港元現報7.8468元貶值15點子，曾貶值最多17點子，報7.847元，是8月11日後最弱。最強時亦曾貶值最多2點子，報7.8455元。連續貶值6日，累計暫貶值0.0093元，對上一次連續貶值6日是8月1日。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌10.29點子至0.94845%；1星期HIBOR跌12.05點子至1.43655%；2星期HIBOR跌7.55點子至1.59292%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.65點子至2.52345%；6個月期HIBOR跌0.14點子至3.12554%；12個月期HIBOR跌0.07點子至3.61369%。

美元指數現報108.118貶值0.051點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報2.38671%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.589%，連續3日擴闊，利差是2022年8月15日後最低，當日差距為-0.6616%。

對上一次連續3日擴闊，是2022年8月02日，當日利差報-1.0694%。

其他報道

特斯拉調升自動駕駛系統北美地區售價25%

內地電力緊張 上海外灘今明「熄燈」

Twitter員工獎金據報或減半

人行下調1年期與5年期LPR利率

滬深三大指數低開 人行零投放零回籠

恒指低開200點 科指跌1.4% 翰森染藍升4.9% 周大福升2.4%

港股ADR跌239點 夜期低水222點 希慎、明源雲、郵儲行等業績

海昌海洋公園發盈警 料中期虧損擴大至不超過5.5億

眾安發盈喜 料中期多賺最多1.1倍