港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌5.46點子至1.79774%，是8月15日後最低，當日報1.71815%。對上一次連跌3日是8月2日，當日拆息報1.28786%。
港元現報7.8468元貶值15點子，曾貶值最多17點子，報7.847元，是8月11日後最弱。最強時亦曾貶值最多2點子，報7.8455元。連續貶值6日，累計暫貶值0.0093元，對上一次連續貶值6日是8月1日。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌10.29點子至0.94845%；1星期HIBOR跌12.05點子至1.43655%；2星期HIBOR跌7.55點子至1.59292%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.65點子至2.52345%；6個月期HIBOR跌0.14點子至3.12554%；12個月期HIBOR跌0.07點子至3.61369%。
美元指數現報108.118貶值0.051點或0.05%。
美元1個月期LIBOR報2.38671%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.589%，連續3日擴闊，利差是2022年8月15日後最低，當日差距為-0.6616%。
對上一次連續3日擴闊，是2022年8月02日，當日利差報-1.0694%。
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