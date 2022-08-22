即日起至2022年12月31日，客戶透過計劃成功申請分期貸款，可享總共高達20,000元利息及現金回贈：兩個月貸款利息回贈，最高為10,000元；於指定期間每增聘一位員工，可享1,000元現金回贈，最高可獲10,000元。同時，客戶亦可享以下服務優惠，包括自動轉賬新客戶首2個月交易費全免，以及豁免匯豐「智豐收」電子商務收款方案一次性設置費。

匯豐在今年八月舉行的非正式股東會議宣布推出全新400億元貸款計劃，加大力度支持香港經濟復蘇。自2020年2月疫情出現以來，匯豐為商業客戶提供超過3,300億港元流動性，並於去年推出400億港元貸款計劃，幫助中小企重拾增長動力。

匯香港區行政總裁林慧虹表示：「我們推出全新貸款計劃，希望幫助作為經濟和社會基石的中小企應對短期挑戰，繼而投資於新機遇。不少中小企正著力提升營運模式的抗逆力，並利用科技支持業務增長。隨著本地經濟在下半年可望開始逐步改善，計劃將有助中小企擴展、增設職位和推行數碼化。」

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