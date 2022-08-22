恒指今早隨外圍低開200點，最多曾跌208點，內地下調LPR、人民幣貶值，恒指曾倒升最多升52點，半日高低波幅262點。
恒指半日升39點或0.2%，報19812點，大市成交金額455億元；國指升32點或0.48%，報6752點。恒生科技指數收報4190點，跌0.03%。
藍籌股成交金額184.2億元，佔大市成交40.48%；科指成份股成交金額100.31億元，佔大市成交22.04%；國指成份股成交金額158.55億元，佔大市成交34.84%。
美團（3690）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。匯控（0005）、騰訊（0700）、港交所（0388）拖累大市。
藍籌36隻升，28隻下跌，5隻無升跌。碧桂園（2007）升4.82%，收報2.61元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌10.85%，收報107.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股15隻升，15隻下跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報21元，升6.28%；跌幅最大的是瑞聲（2018）見52周低13.42元，收報13.72元，跌6.54%。
恒指續低於10天線(19901.56點)。科指續低於10天線(4249.01點)。
北水南下合計淨流入9.57億元，較上日減少7.21%，連續第3日流入，累計流入26.72億元。南水北上合計淨流入43.49億元人民幣，較上日增加153.92%，連續第2日流入，累計流入60.62億元。
多間公司公布業績，績前表現如下，歌禮製藥（1672）收報3.57元，升4.08%。復星旅遊文化（1992）收報11.04元，升4.94%。希慎（0014）收報24元，無升跌。明源雲（0909）收報6.26元，升1.29%。諾亞控股（6686）收報294.4元，跌0.67%。郵儲銀行（1658）見52周低4.78元，收報4.85元，升0.83%。康師傅（0322）收報12.58元，升1.94%。同程旅行（0780）收報16.18元，升1.63%。
海昌海洋公園（2255）發盈警，料中期虧損擴大至不超過5.5億。收報7.9元，升1.28%。
眾安（0672）發盈喜，料中期多賺最多1.1倍。收報0.238元，跌1.24%。
美高梅中國（2282）競投賭牌，何超瓊任常務董事。收報4.07元，升0.49%。
軟銀：提前阿里（9988）合約結算冀表明財務穩健。收報89.6元，升0.11%。
香港小輪（0050）半年少賺4.4%，中期息10仙。收報7.1元，跌2.34%。
旭輝（0884）盈警，淨利潤最多跌72%。收報2.35元，升8.29%。
3部委透過政策性銀行支持「保交樓」。中海外（0688）收報20.2元，升2.02%；龍湖（0960）收報25.05元，升0.2%；華潤置地（1109）收報31.3元，升2.12%；碧桂園（2007）收報2.61元，升4.82%。非藍籌內房方面，雅居樂（3383）收報2.65元，升7.29%；寶龍地產（1238）收報1.05元，升6.06%；旭輝（0884）收報2.35元，升8.29%；美的置業（3990）收報9.02元，升6.37%。
米蘭站（1150）發盈警，上半年轉蝕最少1200萬元。收報0.148元，無升跌。
新世界百貨（0825）發盈警，上半年虧損增逾1倍至約4.83億元。收報1.04元，跌2.8%。
騰訊（0700）績後斥3.51億回購，為靜默期後首次。收報314.8元，跌0.06%。
染藍股表現如下，神華（1088） 收報24.25元，升3.19%。周大福（1929）收報16.92元，升3.42%。翰森製藥（3692）收報16.08元，升3.74%。百度 （9888）收報131元，升2.58%。
商湯（0020）納入國指，收報2.19元，升4.29%。剔走中國太平洋保險（2601）收報16.02元，跌1.35%。
招行（3968）上半年多賺13.52%，房地產不良貸款率攀升至近3%。收報40.3元，跌0.37%。
鳳凰衛視（2008）半年虧損擴大至3.3億，不派中期息。收報0.35元，升1.45%。
恒安（1044）料木漿價格保持高位，下半年加價中單位數。收報38.5元，跌0.77%。
晶門半導體（2878）半年多賺1倍。收報0.6元，升5.26%。
時代鄰里（9928）盈警半年純利跌75至80%。創上市新低，見0.92元，收報0.93元，跌6.06%。
檢疫酒店旺場房價升，華大酒店（0201）半年多賺逾10倍。收報0.106元，升8.16%。
潤電（0836）7月售電量按年增8%。收報16.5元，升0.61%。
小米（1810）次季經調整利潤跌67.1％勝預期，收入跌兩成。收報11.28元，跌3.26%。
天鴿互動（1980）料半年轉虧蝕約3.1億人幣。收報0.88元，無升跌。
恒生投資9月19日接任盈富基金（2800）經理人並引入人民幣櫃枱。收報20.36元，升0.2%。
叙福樓（1978）發盈警，中期純利減少約80%。收報0.93元，無升跌。
TCL電子（1070）半年收入跌3.6％，毛利升3.9％，不派中期息。收報4.33元，跌17.21%。
物管股融信服務（2207）料半年少賺最多57%。收報4.14元，無升跌。
新奧能源（2688）中期純利跌17.6%，中期息0.64元。收報107.6元，跌10.85%。
中國儒意（0136）上半年轉賺1.45億元，核心利潤增57%。收報2.1元，跌0.94%。
煤氣（0003）半年少賺21%，中期息12仙。收報8.11元，跌0.73%。
國泰（0293）為內地航線機師提供最多5000元補貼，承認相關航線「特別辛苦」。收報8.54元，跌1.39%。
破頂股包括，在岸人民幣創52周高，見6.8295元，收報6.8241元，跌0.1%；0太古（0019）創52周高，見56.8元，收報56.4元，升0.71%；中遠海能（1138）創52周高，見6.94元，收報6.93元，升13.98%；優品360（2360）創52周高，見2.26元，收報2.15元，升14.36%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌；兗煤（1171）創52周高，見29.4元，收報29.4元，升2.8%；豐城控股（2295）創52周高，見1.56元，收報1.56元，升4%。
20隻股份創上市新低，其中十隻包括，時代鄰里（9928）低見0.92元，收報0.93元，跌6.06%；康橋悅（2205）低見2.5元，收報2.5元，跌3.1%；遠洋集團（3377）低見1.17元，收報1.2元，跌0.83%；康寧傑瑞製藥（9966）低見5.77元，收報6.03元，升1.52%；維亞生物（1873）低見1.83元，收報1.85元，跌2.12%；和鉑醫藥（2142）低見2.93元，收報3.04元，升1.33%；雲頂新耀（1952）低見12.02元，收報12.22元，升0.66%；三葉草生物（2197）低見2.62元，收報2.71元，跌2.17%；毅德國際（1396）低見0.132元，收報0.155元，跌0.64%；國美（0493）低見0.23元，收報0.239元，跌17.59%。
20隻股份創52周低，其中十隻包括，上海醫藥（2607）低見10.82元，收報10.96元，升0.55%；麗珠醫藥（1513）低見21.8元，收報22.15元，升0.45%；光啟科學（0439）低見0.118元，收報0.131元，跌1.5%；艾伯科技（2708）低見1.7元，收報2.15元，升7.5%；香港科技探索（1137）低見4.46元，收報4.61元，升1.32%；越秀房託（0405）低見2.5元，收報2.55元，升1.59%；中國平安（2318）低見42.85元，收報44.1元，升1.26%；瑞聲（2018）低見13.42元，收報13.72元，跌6.54%；平保（2318）低見42.85元，收報44.1元，升1.26%；中國飛鶴（6186）低見6.52元，收報6.7元，升0.75%。
異動股
上升異動股，包括，雙財莊（2321）收報0.98元，升24.05%；鳳祥（9977）收報1.06元，升16.48%；優品360（2360）創52周高，見2.26元，收報2.15元，升14.36%；中遠海能（1138）創52周高，見6.94元，收報6.93元，升13.98%；中盈盛達（1543）收報1.98元，升13.14%；長城汽車（2333）收報12.22元，升11.5%；聖諾醫藥（2257）收報67元，升11.48%；心通醫療（2160）收報2.73元，升9.2%；銀濤（1943）收報1.2元，升9.09%；康諾亞（2162）收報34.45元，升9.02%；北京燃氣藍天（6828）收報0.1元，升8.7%。
下跌異動股，包括，包浩斯（0483）收報0.67元，跌22.09%；國美（0493）創上市新低，見0.23元，收報0.239元，跌17.59%；TCL電子（1070）收報4.33元，跌17.21%；中國心連心化肥（1866）收報4.8元，跌13.98%；太和控股（0718）收報0.066元，跌12%；新奧能源（2688）收報107.6元，跌10.85%；聯康生物（0690）收報0.064元，跌9.86%；中國高速傳動（0658）收報4.44元，跌9.39%；澳洲成峰高教（1752）收報0.07元，跌9.09%。
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