moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指半日升39點 科指跌0.03% 下調LPR 內房向上 染藍翰森升3.7%

恒指今早隨外圍低開200點，最多曾跌208點，內地下調LPR、人民幣貶值，恒指曾倒升最多升52點，半日高低波幅262點。

恒指半日升39點或0.2%，報19812點，大市成交金額455億元；國指升32點或0.48%，報6752點。恒生科技指數收報4190點，跌0.03%。

藍籌股成交金額184.2億元，佔大市成交40.48%；科指成份股成交金額100.31億元，佔大市成交22.04%；國指成份股成交金額158.55億元，佔大市成交34.84%。

美團（3690）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。匯控（0005）、騰訊（0700）、港交所（0388）拖累大市。

藍籌36隻升，28隻下跌，5隻無升跌。碧桂園（2007）升4.82%，收報2.61元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌10.85%，收報107.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，15隻下跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報21元，升6.28%；跌幅最大的是瑞聲（2018）見52周低13.42元，收報13.72元，跌6.54%。

恒指續低於10天線(19901.56點)。科指續低於10天線(4249.01點)。

北水南下合計淨流入9.57億元，較上日減少7.21%，連續第3日流入，累計流入26.72億元。南水北上合計淨流入43.49億元人民幣，較上日增加153.92%，連續第2日流入，累計流入60.62億元。

多間公司公布業績，績前表現如下，歌禮製藥（1672）收報3.57元，升4.08%。復星旅遊文化（1992）收報11.04元，升4.94%。希慎（0014）收報24元，無升跌。明源雲（0909）收報6.26元，升1.29%。諾亞控股（6686）收報294.4元，跌0.67%。郵儲銀行（1658）見52周低4.78元，收報4.85元，升0.83%。康師傅（0322）收報12.58元，升1.94%。同程旅行（0780）收報16.18元，升1.63%。

海昌海洋公園（2255）發盈警，料中期虧損擴大至不超過5.5億。收報7.9元，升1.28%。

眾安（0672）發盈喜，料中期多賺最多1.1倍。收報0.238元，跌1.24%。

美高梅中國（2282）競投賭牌，何超瓊任常務董事。收報4.07元，升0.49%。

軟銀：提前阿里（9988）合約結算冀表明財務穩健。收報89.6元，升0.11%。

香港小輪（0050）半年少賺4.4%，中期息10仙。收報7.1元，跌2.34%。

旭輝（0884）盈警，淨利潤最多跌72%。收報2.35元，升8.29%。

3部委透過政策性銀行支持「保交樓」。中海外（0688）收報20.2元，升2.02%；龍湖（0960）收報25.05元，升0.2%；華潤置地（1109）收報31.3元，升2.12%；碧桂園（2007）收報2.61元，升4.82%。非藍籌內房方面，雅居樂（3383）收報2.65元，升7.29%；寶龍地產（1238）收報1.05元，升6.06%；旭輝（0884）收報2.35元，升8.29%；美的置業（3990）收報9.02元，升6.37%。

米蘭站（1150）發盈警，上半年轉蝕最少1200萬元。收報0.148元，無升跌。

新世界百貨（0825）發盈警，上半年虧損增逾1倍至約4.83億元。收報1.04元，跌2.8%。

騰訊（0700）績後斥3.51億回購，為靜默期後首次。收報314.8元，跌0.06%。

染藍股表現如下，神華（1088） 收報24.25元，升3.19%。周大福（1929）收報16.92元，升3.42%。翰森製藥（3692）收報16.08元，升3.74%。百度 （9888）收報131元，升2.58%。

商湯（0020）納入國指，收報2.19元，升4.29%。剔走中國太平洋保險（2601）收報16.02元，跌1.35%。

招行（3968）上半年多賺13.52%，房地產不良貸款率攀升至近3%。收報40.3元，跌0.37%。

鳳凰衛視（2008）半年虧損擴大至3.3億，不派中期息。收報0.35元，升1.45%。

恒安（1044）料木漿價格保持高位，下半年加價中單位數。收報38.5元，跌0.77%。

晶門半導體（2878）半年多賺1倍。收報0.6元，升5.26%。

時代鄰里（9928）盈警半年純利跌75至80%。創上市新低，見0.92元，收報0.93元，跌6.06%。

檢疫酒店旺場房價升，華大酒店（0201）半年多賺逾10倍。收報0.106元，升8.16%。

潤電（0836）7月售電量按年增8%。收報16.5元，升0.61%。

小米（1810）次季經調整利潤跌67.1％勝預期，收入跌兩成。收報11.28元，跌3.26%。

天鴿互動（1980）料半年轉虧蝕約3.1億人幣。收報0.88元，無升跌。

恒生投資9月19日接任盈富基金（2800）經理人並引入人民幣櫃枱。收報20.36元，升0.2%。

叙福樓（1978）發盈警，中期純利減少約80%。收報0.93元，無升跌。

TCL電子（1070）半年收入跌3.6％，毛利升3.9％，不派中期息。收報4.33元，跌17.21%。

物管股融信服務（2207）料半年少賺最多57%。收報4.14元，無升跌。

新奧能源（2688）中期純利跌17.6%，中期息0.64元。收報107.6元，跌10.85%。

中國儒意（0136）上半年轉賺1.45億元，核心利潤增57%。收報2.1元，跌0.94%。

煤氣（0003）半年少賺21%，中期息12仙。收報8.11元，跌0.73%。

國泰（0293）為內地航線機師提供最多5000元補貼，承認相關航線「特別辛苦」。收報8.54元，跌1.39%。

破頂股表現

破頂股包括，在岸人民幣創52周高，見6.8295元，收報6.8241元，跌0.1%；0太古（0019）創52周高，見56.8元，收報56.4元，升0.71%；中遠海能（1138）創52周高，見6.94元，收報6.93元，升13.98%；優品360（2360）創52周高，見2.26元，收報2.15元，升14.36%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌；兗煤（1171）創52周高，見29.4元，收報29.4元，升2.8%；豐城控股（2295）創52周高，見1.56元，收報1.56元，升4%。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，時代鄰里（9928）低見0.92元，收報0.93元，跌6.06%；康橋悅（2205）低見2.5元，收報2.5元，跌3.1%；遠洋集團（3377）低見1.17元，收報1.2元，跌0.83%；康寧傑瑞製藥（9966）低見5.77元，收報6.03元，升1.52%；維亞生物（1873）低見1.83元，收報1.85元，跌2.12%；和鉑醫藥（2142）低見2.93元，收報3.04元，升1.33%；雲頂新耀（1952）低見12.02元，收報12.22元，升0.66%；三葉草生物（2197）低見2.62元，收報2.71元，跌2.17%；毅德國際（1396）低見0.132元，收報0.155元，跌0.64%；國美（0493）低見0.23元，收報0.239元，跌17.59%。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，上海醫藥（2607）低見10.82元，收報10.96元，升0.55%；麗珠醫藥（1513）低見21.8元，收報22.15元，升0.45%；光啟科學（0439）低見0.118元，收報0.131元，跌1.5%；艾伯科技（2708）低見1.7元，收報2.15元，升7.5%；香港科技探索（1137）低見4.46元，收報4.61元，升1.32%；越秀房託（0405）低見2.5元，收報2.55元，升1.59%；中國平安（2318）低見42.85元，收報44.1元，升1.26%；瑞聲（2018）低見13.42元，收報13.72元，跌6.54%；平保（2318）低見42.85元，收報44.1元，升1.26%；中國飛鶴（6186）低見6.52元，收報6.7元，升0.75%。

異動股

上升異動股，包括，雙財莊（2321）收報0.98元，升24.05%；鳳祥（9977）收報1.06元，升16.48%；優品360（2360）創52周高，見2.26元，收報2.15元，升14.36%；中遠海能（1138）創52周高，見6.94元，收報6.93元，升13.98%；中盈盛達（1543）收報1.98元，升13.14%；長城汽車（2333）收報12.22元，升11.5%；聖諾醫藥（2257）收報67元，升11.48%；心通醫療（2160）收報2.73元，升9.2%；銀濤（1943）收報1.2元，升9.09%；康諾亞（2162）收報34.45元，升9.02%；北京燃氣藍天（6828）收報0.1元，升8.7%。

下跌異動股，包括，包浩斯（0483）收報0.67元，跌22.09%；國美（0493）創上市新低，見0.23元，收報0.239元，跌17.59%；TCL電子（1070）收報4.33元，跌17.21%；中國心連心化肥（1866）收報4.8元，跌13.98%；太和控股（0718）收報0.066元，跌12%；新奧能源（2688）收報107.6元，跌10.85%；聯康生物（0690）收報0.064元，跌9.86%；中國高速傳動（0658）收報4.44元，跌9.39%；澳洲成峰高教（1752）收報0.07元，跌9.09%。

 

其他報道

滬深三大指數半日高收 深證成指升0.9%

匯豐推出全新400億元貸款計劃

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌3日 跌穿1.8% 港元連貶第6日

特斯拉調升自動駕駛系統北美地區售價25%

內地電力緊張 上海外灘今明「熄燈」

Twitter員工獎金據報或減半

人行下調1年期與5年期LPR利率

滬深三大指數低開 人行零投放零回籠

恒指低開200點 科指跌1.4% 翰森染藍升4.9% 周大福升2.4%

港股ADR跌239點 夜期低水222點 希慎、明源雲、郵儲行等業績

海昌海洋公園發盈警 料中期虧損擴大至不超過5.5億

眾安發盈喜 料中期多賺最多1.1倍