希慎上半年的營業額及經常性基本溢利分別按年下跌3.1%及0.7%，分別達17.77億元及11.69億元，當中寫字樓營業額按年跌8.5%至8.05億元﹔商舖營業額按年增3.2%至8.46億元﹔住宅營業額按年跌6%至1.26億元。

集團指，寫字樓業務繼續受壓，部份原因為內地和香港之間的邊境關閉，隨著經濟基本因素及市場情緒改善，商舖業務開始恢復。住宅租賃業務錄得下跌，主要因為來港外籍人士的需求有限。

截至上半年底寫字樓及商舖業務組合出租率分別為91%及98%，去年同期數字分別為94%及99%﹔住宅出租率則持平為71%。當中，本港寫字樓中希慎利園區組合的續約、租金檢討及新出租物業的平均租金水平仍然向下。而商舖2022年上半年續約、租金檢討及新訂立租約的平均租金水平仍然下跌。而住宅續約、租金檢討及新出租物業的平均租金水平向下。

集團指，雖然期內核心銅鑼灣業務組合內的租戶亦遭受第五波疫情衝擊，但最近情況明顯好轉。而2022年第二季度的估計租戶銷售額較第一季度上升逾25%，與去年同期的表現持平。

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